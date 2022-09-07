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08.09.2022 19:45 - : -
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07 сентября 2022, 14:00 | Обновлено 07 сентября 2022, 14:20
83
0

Цюрих – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

«Канониры» вернулись в еврокубки после двухлетнего перерыва

07 сентября 2022, 14:00 | Обновлено 07 сентября 2022, 14:20
83
0
Цюрих – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 8 сентября, состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором швейцарский «Цюрих» на домашнем стадионе «Летцигрунд» примет английский «Арсенал» из Лондона. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Цюрих

 

Клуб из одноименного города является одним из самых титулованных клубов Швейцарии. Команда Франко Фоды по итогам прошлого сезона 13-й раз выиграла чемпионский титул, опередив «Базель», который завоевал серебряные медали, на 14 очков.

Дважды в истории «Цюрих» играл в полуфинале Кубка европейских чемпионов, однако было это более 40 лет назад. Сейчас же для этого клуба будет большим достижением даже выход в еврокубковую весну, поскольку за последние 10 лет их главным успехом является 1/16 финала Лиги Европы в сезоне 2018/19.

Арсенал

 

Команда Микеля Артеты в прошлом сезоне долгое время боролась за зону Лиги чемпионов, однако финишный отрезок чемпионата АПЛ прошла неудачно и в итоге заняла пятое место, отстав от «Тоттенхэма», замкнувшего топ-4, на два очка. Впрочем, возвращение в Лигу Европы после двухлетнего перерыва – тоже неплохой прогресс.

В межсезонье ряды «канониров» пополнил Александр Зинченко, за которого они заплатили «Манчестер Сити» 35 миллионов евро компенсации. 25-летний украинец успел провести за новый клуб 4 официальных поединка в рамках Премьер-лиги и даже записал на свой счет ассист. В новом сезоне АПЛ «Арсенал» лидирует, имея после шести туров 15 очков в активе.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Арсенал» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.31 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Цюрих»: Брехер – Метс, Крузи, Омерагич, Сельнес, Герреро, Авдиджай, Джемаили, Боранияшевич, Айегун, Ронер.

«Арсенал»: Рамсдейл – Томиясу, Салиба, Габриэл, Зинченко, Локонга, Джака, Сака, Смит-Роу, Мартинелли, Нкетиа.

8 сентября, четверг

«Цюрих» – «Арсенал»
Цюрих. Стадион «Летцигрунд». 19:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch
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Цюрих Арсенал Лондон прогнозы Денис Шаховец Лига Европы
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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