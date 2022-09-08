Немецкий топ-клуб пытался подписать Яремчука, но опоздал

Украинским футболистом Романом Яремчуком интересовался немецкий «Байер».

Также вместе с леверкузинским клубом игрока рассматривала и другая команда из Бундеслиги – «Штутгарт».

Но ни один, ни второй клуб не сделали конкретного предложения «Бенфике» по игроку и в итоге «Брюгге» с 16 миллионами подписало украинца.