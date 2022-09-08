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  4. Немецкий топ-клуб пытался подписать Яремчука, но опоздал
Германия
08 сентября 2022, 17:56 |
1203
0

Немецкий топ-клуб пытался подписать Яремчука, но опоздал

Баер интересовался украинцем

08 сентября 2022, 17:56 |
1203
0
Немецкий топ-клуб пытался подписать Яремчука, но опоздал
ФК Брюгге. Роман Яремчук

Украинским футболистом Романом Яремчуком интересовался немецкий «Байер».

Также вместе с леверкузинским клубом игрока рассматривала и другая команда из Бундеслиги – «Штутгарт».

Но ни один, ни второй клуб не сделали конкретного предложения «Бенфике» по игроку и в итоге «Брюгге» с 16 миллионами подписало украинца.

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Источник Nieuwsblad
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