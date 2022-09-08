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Италия
08 сентября 2022, 17:34 |
988
2

Новым главным тренером Болоньи станет экс-игрок Барселоны и ПСЖ

Тиаго Мотта в ближайшее время будет официально назначен на пост главного тренера итальянского клуба

08 сентября 2022, 17:34 |
988
2
Новым главным тренером Болоньи станет экс-игрок Барселоны и ПСЖ
Instagram. Тиаго Мотта

Экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» Тиаго Мотта в ближайшее время будет официально назначен на пост главного тренера итальянского клуба «Болонья».

Он заменит Синиша Михайловича, который ранее был уволен.

Ранее Тиаго Мотта тренировал «Дженоа» и «Специю». Между «Болоньей» и итальянским специалистом уже есть определенные договоренности, сообщает Никола Скира в своем Twitter.

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Тиаго Мотта Болонья Синиша Михайлович Серия A чемпионат Италии по футболу Специя
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dassin
Подумав що Роналдіньо
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Віталій Ткачук
Я слідкую за Серією А. Мотта, молодий перспективний тренер. Все в нього буде добре.
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0
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