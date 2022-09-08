Новым главным тренером Болоньи станет экс-игрок Барселоны и ПСЖ
Тиаго Мотта в ближайшее время будет официально назначен на пост главного тренера итальянского клуба
Экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» Тиаго Мотта в ближайшее время будет официально назначен на пост главного тренера итальянского клуба «Болонья».
Он заменит Синиша Михайловича, который ранее был уволен.
Ранее Тиаго Мотта тренировал «Дженоа» и «Специю». Между «Болоньей» и итальянским специалистом уже есть определенные договоренности, сообщает Никола Скира в своем Twitter.
Accordo in chiusura per Thiago #Motta sulla panchina del #Bologna. Rossoblù pronti a ripartire dall’ex Spezia. #calciomercato https://t.co/a1aX4DlPcu— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 8, 2022
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