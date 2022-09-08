Новым главным тренером Болоньи станет экс-игрок Барселоны и ПСЖ

Экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» Тиаго Мотта в ближайшее время будет официально назначен на пост главного тренера итальянского клуба «Болонья».

Он заменит Синиша Михайловича, который ранее был уволен.

Ранее Тиаго Мотта тренировал «Дженоа» и «Специю». Между «Болоньей» и итальянским специалистом уже есть определенные договоренности, сообщает Никола Скира в своем Twitter.