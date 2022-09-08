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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Надеюсь, АЗ не забьет быстрый гол Днепру-1»
Лига конференций
08 сентября 2022, 14:57 | Обновлено 08 сентября 2022, 15:27
114
0

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Надеюсь, АЗ не забьет быстрый гол Днепру-1»

Экс-игрок сборной Украины поделился мыслями о предстоящем матче украинского клуба

08 сентября 2022, 14:57 | Обновлено 08 сентября 2022, 15:27
114
0
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Надеюсь, АЗ не забьет быстрый гол Днепру-1»
Instagram. Евгений Левченко

Экс-игрок сборной Украины и специалист по нидерландскому футболу Евгений Левченко поделился мыслями о предстоящем матче «Днепра-1» против АЗ в Лиге конференций:

«Если Александр Кучер со своими помощниками сделают правильные выводы после неудачи в предыдущих матчах, то все может получиться. Последние два поединка, пусть и в чемпионате, команда выиграла, что добавляет настроения и желания для новых свершений — первое из которых будет игра против фаворита группы.

Небольшое преимущество я отдаю команде из Алкмара, но надеюсь, что они не смогут забить быстрый гол. Психологически это должно помочь «Днепру-1».

Подопечные Кучера в свою очередь должны надежнее сыграть на флангах. Шанс отличиться у них обязательно будет, поэтому поставлю на результативную ничью – 1:1», – сказал Левченко.

Отметим, что «Днепр-1» сыграет с АЗ Алкмаар 8 сентября в 1-м туре группового раунда Лиги Конференций. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Евгений Левченко Днепр-1 АЗ Алкмаар Днепр-1 - АЗ Алкмаар Лига конференций
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Источник Динамо Киев от Шурика
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