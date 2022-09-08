Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Надеюсь, АЗ не забьет быстрый гол Днепру-1»

Экс-игрок сборной Украины и специалист по нидерландскому футболу Евгений Левченко поделился мыслями о предстоящем матче «Днепра-1» против АЗ в Лиге конференций:

«Если Александр Кучер со своими помощниками сделают правильные выводы после неудачи в предыдущих матчах, то все может получиться. Последние два поединка, пусть и в чемпионате, команда выиграла, что добавляет настроения и желания для новых свершений — первое из которых будет игра против фаворита группы.

Небольшое преимущество я отдаю команде из Алкмара, но надеюсь, что они не смогут забить быстрый гол. Психологически это должно помочь «Днепру-1».

Подопечные Кучера в свою очередь должны надежнее сыграть на флангах. Шанс отличиться у них обязательно будет, поэтому поставлю на результативную ничью – 1:1», – сказал Левченко.

Отметим, что «Днепр-1» сыграет с АЗ Алкмаар 8 сентября в 1-м туре группового раунда Лиги Конференций. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.