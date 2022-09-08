Лига конференций
Лига Европы08 сентября 2022, 13:12 | Обновлено 08 сентября 2022, 13:15
348
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Днепр-1 – АЗ Алкмаар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 сентября в 22:00 поединок 1-го тура Лиги конференций
08 сентября 2022, 13:12 | Обновлено 08 сентября 2022, 13:15
348
0
8 сентября в 22:00 в матче 1-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «АЗ Алкмаар».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в словацком Кошице на стадионе «Кошице Футбол Арена».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Днепр-1 – АЗ Алкмаар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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