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Лига конференций
Днепр-1
08.09.2022 22:00 - : -
АЗ Алкмар
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Лига Европы
08 сентября 2022, 13:12 | Обновлено 08 сентября 2022, 13:15
348
0

Днепр-1 – АЗ Алкмаар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 сентября в 22:00 поединок 1-го тура Лиги конференций

08 сентября 2022, 13:12 | Обновлено 08 сентября 2022, 13:15
348
0
Днепр-1 – АЗ Алкмаар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

8 сентября в 22:00 в матче 1-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «АЗ Алкмаар».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в словацком Кошице на стадионе «Кошице Футбол Арена».

Днепр-1 – АЗ Алкмаар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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