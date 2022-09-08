Даниил Игнатенко попал в символическую сборную тура Лиги 2

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко, который выступает во втором по силе чемпионате Франции по футболу за «Бордо», вошел в символическую сборную 7-го тура.

«Жирондинцы» в 7-м туре Лиги 2 провел матч против «Парижа». Игра завершилась со счетом 3:1, а Игнатенко провел все 90 минут на поле.

Французские болельщики, выбирая лучших футболистов 7-го тура чемпионата, предоставили украинскому игроку место в топе. Вместе с Даниилом от «Бордо» в команду тура вошли еще четверо футболистов.

Отметим, что в этом сезоне Игнатенко провел 6 матчей за французский клуб и отличился одним забитым голом.

После семи сыгранных матчей «Бордо» возглавляют лигу, имея в активе 14 очков.

«Бордо» выкупил контракт Игнатенко у «Шахтера» за один миллион евро в середине лета.