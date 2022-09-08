Стали известны детали увольнения Тухеля из Челси

Согласно данным источника, утром в среду, 7 сентября, Томас Тухель прибыл на тренировочную базу «пенсионеров», чтобы провести тренировку команды. И сразу по приезду руководство клуба уведомило его об увольнении. Тренер просил дать ему больше времени, чтобы исправить ситуацию, но руководство «Челси» заявило, что времени на это не осталось.

Сообщается, что Тухель был шокирован своей отставкой. Он собрал свои вещи, попрощался с персоналом и покинул тренировочный комплекс.

«Челси», напомним, в матче 1-го тура Лиги чемпионов проиграл на поле загребского «Динамо» со счетом 0:1. В чемпионате Англии «синие» после шести туров занимают 6 место, имея 10 очков.

Ранее стало известно, какую компенсацию получит Тухель от «Челси» за свою отставку.