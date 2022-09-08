Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны детали увольнения Тухеля из Челси
Англия
08 сентября 2022, 09:41 | Обновлено 08 сентября 2022, 09:47
2000
0

Стали известны детали увольнения Тухеля из Челси

Немец просил дать ему время

08 сентября 2022, 09:41 | Обновлено 08 сентября 2022, 09:47
2000
0
Стали известны детали увольнения Тухеля из Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Согласно данным источника, утром в среду, 7 сентября, Томас Тухель прибыл на тренировочную базу «пенсионеров», чтобы провести тренировку команды. И сразу по приезду руководство клуба уведомило его об увольнении. Тренер просил дать ему больше времени, чтобы исправить ситуацию, но руководство «Челси» заявило, что времени на это не осталось.

Сообщается, что Тухель был шокирован своей отставкой. Он собрал свои вещи, попрощался с персоналом и покинул тренировочный комплекс.

«Челси», напомним, в матче 1-го тура Лиги чемпионов проиграл на поле загребского «Динамо» со счетом 0:1. В чемпионате Англии «синие» после шести туров занимают 6 место, имея 10 очков.

Ранее стало известно, какую компенсацию получит Тухель от «Челси» за свою отставку.

По теме:
Много миллионов. Приглашение Поттера обойдется Челси в круглую сумму
Тен Хаг поделился эмоциями от увольнения Тухеля из Челси
Рио ФЕРДИНАНД: «Увольнение Тухеля не имеет никакого смысла»
Томас Тухель Челси отставка
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?
Волейбол | 07 сентября 2022, 19:53 0
Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?
Волейбольный матч Украины и Венгрии приостановлен. В чем причина?

Во время первой партии на арене в Чехии погас свет

Цирк у Атлетико с Порту! Брюгге выиграл, Яремчук и Соболь вышли на замену
Футбол | 08 сентября 2022, 00:05 0
Цирк у Атлетико с Порту! Брюгге выиграл, Яремчук и Соболь вышли на замену
Цирк у Атлетико с Порту! Брюгге выиграл, Яремчук и Соболь вышли на замену

7 сентября прошли матчи первого тура Лиги чемпионов

Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Бокс | 07.09.2022, 10:22
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Бокс | 07.09.2022, 19:04
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Юрген КЛОПП: «Все просто. Наполи сыграло хорошо, а мы – плохо»
Футбол | 08.09.2022, 04:50
Юрген КЛОПП: «Все просто. Наполи сыграло хорошо, а мы – плохо»
Юрген КЛОПП: «Все просто. Наполи сыграло хорошо, а мы – плохо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
08.09.2022, 08:00 14
Баскетбол
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
07.09.2022, 16:45 1
Футбол
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
Украина боролась до конца, но все же уступила Словении в четвертьфинале
08.09.2022, 00:05 20
Волейбол
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
07.09.2022, 20:23 10
Футбол
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
07.09.2022, 00:03 6
Футбол
Фьюри предложил Джошуа очень щедрое распределение гонорара
Фьюри предложил Джошуа очень щедрое распределение гонорара
06.09.2022, 18:41 10
Бокс
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
07.09.2022, 05:53 9
Футбол
Евробаскет. Италия обыграла Хорватию, Украина сыграет за 2-е место группы
Евробаскет. Италия обыграла Хорватию, Украина сыграет за 2-е место группы
07.09.2022, 00:11 6
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности