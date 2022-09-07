Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси

Стала известна сумма компенсации, которую получит Томас Тухель и его тренерский штаб за увольнение из «Челси».

По информации британских СМИ, сам Тухель получит 13 миллионов фунтов компенсации. Еще 2 миллиона получит его тренерский штаб.

Напомним, главным претендентом на замену Тухелю в «Челси» является Грэм Поттер.