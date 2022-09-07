Англия07 сентября 2022, 16:45 |
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Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
Немецкий тренер был уволен сегодня
07 сентября 2022, 16:45 |
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Стала известна сумма компенсации, которую получит Томас Тухель и его тренерский штаб за увольнение из «Челси».
По информации британских СМИ, сам Тухель получит 13 миллионов фунтов компенсации. Еще 2 миллиона получит его тренерский штаб.
Напомним, главным претендентом на замену Тухелю в «Челси» является Грэм Поттер.
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