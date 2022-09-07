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  4. Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
Англия
07 сентября 2022, 16:45 |
4333
1

Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси

Немецкий тренер был уволен сегодня

07 сентября 2022, 16:45 |
4333
1
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Стала известна сумма компенсации, которую получит Томас Тухель и его тренерский штаб за увольнение из «Челси».

По информации британских СМИ, сам Тухель получит 13 миллионов фунтов компенсации. Еще 2 миллиона получит его тренерский штаб.

Напомним, главным претендентом на замену Тухелю в «Челси» является Грэм Поттер.

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Томас Тухель Челси отставка
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Источник Daily Mail
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Serg Babak
и бабки получил и работать не надо
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