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  4. Стал известен первый претендент на замену Тухелю в Челси
Англия
07 сентября 2022, 13:45 |
2582
1

Стал известен первый претендент на замену Тухелю в Челси

Команду может возглавить Грэм Поттер из «Брайтона»

07 сентября 2022, 13:45 |
2582
1
Стал известен первый претендент на замену Тухелю в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

«Челси» приступил к поискам нового главного тренера команды. Томас Тухель был уволен сегодня.

Первый претендент на замену немецкому специалисту уже известен. По информации журналиста Мэтта Лоу, это наставник «Брайтона» Грэм Поттер.

Он возглавляет команду с 2019 года. «Брайтон» успешно начал нынешний сезон АПЛ и после 6 туров идет четвертым в турнирной таблице.

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Челси Томас Тухель Брайтон Грэм Поттер
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Источник The Telegraph
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Gargantua
вот не поверите, первая мысль была про него, когда прочитал об отставке.
Грандам явно надо обратить внимание на его качестенную работу в Брайтоне
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