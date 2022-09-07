Англия07 сентября 2022, 13:45 |
2582
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Стал известен первый претендент на замену Тухелю в Челси
Команду может возглавить Грэм Поттер из «Брайтона»
07 сентября 2022, 13:45 |
2582
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«Челси» приступил к поискам нового главного тренера команды. Томас Тухель был уволен сегодня.
Первый претендент на замену немецкому специалисту уже известен. По информации журналиста Мэтта Лоу, это наставник «Брайтона» Грэм Поттер.
Он возглавляет команду с 2019 года. «Брайтон» успешно начал нынешний сезон АПЛ и после 6 туров идет четвертым в турнирной таблице.
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