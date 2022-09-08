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  4. Левандовски продолжает в ЛЧ погоню за Месси и Роналду. У него 6 хет-триков
Лига чемпионов
08 сентября 2022, 09:22 | Обновлено 08 сентября 2022, 09:39
316
0

Левандовски продолжает в ЛЧ погоню за Месси и Роналду. У него 6 хет-триков

Польский нападающий помог «Барселоне» разгромить «Викторию Пльзень»

08 сентября 2022, 09:22 | Обновлено 08 сентября 2022, 09:39
316
0
Левандовски продолжает в ЛЧ погоню за Месси и Роналду. У него 6 хет-триков
Getty Images/Global Images Ukraine

Три гола в исполнении 34-летнего Роберта Левандовски позволили каталонцам в матче 1-го тура Лиги чемпионов добиться крупной победы над чешским клубом «Виктория Пльзень» - 5:1.

Для Левандовски данный хет-трик стал шестым в карьере в матчах Лиги чемпионов. Ко всему прочему, он впервые отличился трижды за «Барселону» - до этого на его счету было два дубля в матчах чемпионата Испании.

На сегодня в Лиге чемпионов больше хет-триков, чем у поляка, имеют только два футболиста - Лионель Месси и Криштиану Роналду. У обоих по 8 хет-триков.

Ранее Роберт Левандовски отметился голевым достижением в испанской Примере.

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Роберт Левандовски Барселона Виктория Пльзень Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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