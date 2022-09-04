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  4. Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
Испания
04 сентября 2022, 08:14 | Обновлено 04 сентября 2022, 08:19
1609
0

Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге

Польский нападающий хорошо начал в рядах «Барселоны»

04 сентября 2022, 08:14 | Обновлено 04 сентября 2022, 08:19
1609
0
Исторический результат. Левандовски - автор голевого достижения в Ла Лиге
ФК Барселона / автор неизвестен. Роберт Левандовски

34-летний форвард Роберт Левандовски стал автором одного гола в матче 4-го тура испанского чемпионата «Севилья» - «Барселона» (0:3), который, напомним, состоялся вечером в субботу, 3 сентября. Поразив ворота хозяев арены «Рамон Санчес Писхуан», поляк довел счет своим голам в новом сезоне Примеры до пяти.

С таким показателем Левандовски повторил достижения Криштиану Роналду (экс-«Реал» Мадрид) и Радамеля Фалькао (экс-«Атлетико» Мадрид), которые ранее также забивали в четырех стартовых турах.

Источник утверждает, что это единственные футболисты в XXI веке, забивавшие столько голов в первых четырех матчах чемпионата Испании.

Роберт Левандовски, который минувшим летом перешел в «Барселону» из «Баварии», в матче 2-го тура чемпионата Испании забил два гола «Реалу Сосьедад» (4:1), затем также отличился дублем в игре с «Вальяодолидом» (4:0), и теперь поразил один раз ворота «Севильи».

Каталонская команда в таблице испанского чемпионата занимает 2 место, имея в активе 10 очков. Лидирует мадридский «Реал», у которого 12 пунктов.

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Роберт Левандовски Ла Лига чемпионат Испании по футболу
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Источник Sport.ua
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