Свентек вышла в полуфинал US Open 2022. Полька снова набирает форму
Ига в двух сетах обыграла Джессику Пегулу
В 1/4 финала US Open 2022 1-я ракетка мира Ига Свентек (Польша) обыграла Джессику Пегулу (США, WTA 8) в двух сетах за
US Open 2022. 1/4 финала
Ига Свентек (Польша) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 7:6 (7:4)
В 1-м сете Ига проигрывала 2:3*, но смогла взять 4 гейма подряд. Во 2-й партии игра была равной, девушки обменивались брейками и дошли до тай-брейка, на котором Ига оказалась сильнее.
Отметим, что в этом году Свентек имела невероятный винстрик из 37 матчей, но затем она проиграла Ализе Корне (Франция) на Уимблдоне, а потом уступила еще трижды: Каролин Гарсии (Франция), Беатрис Хаддад Майе (Бразилия) и Мэдисон Киз (США).
В 1/2 финала Ига сыграет с Ариной Соболенко, которая в свою очередь обыграла Каролину Плишкову (Чехия).
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