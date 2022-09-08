Черноморец может усилиться бельгийским вингером

На прошлой неделе в расположении «Черноморца» появился потенциальный новичок – бельгийский атакующий полузащитник Зиги Бадибанга.

В эти дни Зиги Бадибанга тренируется с «моряками», однако он не является полноправным членом украинского клуба.

Зиги – воспитанник «Андерлехта». 30-летний бельгийский вингер ранее выступал за «Астерас», «Омонию», «Шериф», «Ордобасы» и «Шахтер» Караганда. В прошлом сезоне он сыграл 6 матчей за казахский клуб, результативными действиями не отметился.

По данным сайта Transfermarkt, стоимость Бадибанги оценивается в 250 тысяч у.е.