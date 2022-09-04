Украина. Премьер лига04 сентября 2022, 15:31 |
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ФОТО. В Одессе украинизировали трибуну стадиона Черноморец
Название клуба на трибуне теперь выполнено на украинском
04 сентября 2022, 15:31 |
2178
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Одесский «Черноморец» хорошо подготовился к домашнему матчу третьего тура УПЛ против «Ингульца».
Теперь название арены и клуба на трибуне выполнено на украинском, хотя ранее была на русском.
Отметим, что последняя реконструкция арены, которая вмещает 34 164 зрителей, закончена осенью 2011 года.
Sport.ua проведит текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Ингулец». За ходом матча можно следить по этой ссылке.
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