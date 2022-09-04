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  4. ФОТО. В Одессе украинизировали трибуну стадиона Черноморец
Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 15:31 |
2178
2

ФОТО. В Одессе украинизировали трибуну стадиона Черноморец

Название клуба на трибуне теперь выполнено на украинском

04 сентября 2022, 15:31 |
2178
2
ФОТО. В Одессе украинизировали трибуну стадиона Черноморец
ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» хорошо подготовился к домашнему матчу третьего тура УПЛ против «Ингульца».

Теперь название арены и клуба на трибуне выполнено на украинском, хотя ранее была на русском.

Отметим, что последняя реконструкция арены, которая вмещает 34 164 зрителей, закончена осенью 2011 года.

Sport.ua проведит текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Ингулец». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Потому что Черноморец это защитник Колоса
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