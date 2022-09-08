Фигура, тренер и немножко тенниса. Костюк выложила новый пост в Instagram

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 65) поделилась новыми фотографиями в своем Instagram, которые были сделаны в Нью-Йорке, где проходил US Open.

«Emotionally available», – подписала фото Марта.

Отметим, что Костюк сыграла на US Open как в одиночном разряде, так и в парном. В одиночке Марта успешно прошла первый раунд турнира, но в 1/32 финала уступила Виктории Азаренко. В паре украинка вместе с Чжан Шуай дошла до 1/8 финала, где проиграла Кравчик и Схюрс.