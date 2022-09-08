Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Фигура, тренер и немножко тенниса. Костюк выложила новый пост в Instagram
Другие новости
08 сентября 2022, 01:16 |
118
0

Фигура, тренер и немножко тенниса. Костюк выложила новый пост в Instagram

Украинка фото-отчетом подвела итоги своего пребывания в Нью-Йорке

08 сентября 2022, 01:16 |
118
0
Фигура, тренер и немножко тенниса. Костюк выложила новый пост в Instagram
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 65) поделилась новыми фотографиями в своем Instagram, которые были сделаны в Нью-Йорке, где проходил US Open.

«Emotionally available», – подписала фото Марта.

Отметим, что Костюк сыграла на US Open как в одиночном разряде, так и в парном. В одиночке Марта успешно прошла первый раунд турнира, но в 1/32 финала уступила Виктории Азаренко. В паре украинка вместе с Чжан Шуай дошла до 1/8 финала, где проиграла Кравчик и Схюрс.

По теме:
Декацапизация прошла успешно. Тиафо вышел в полуфинал US Open
Плишкова проиграла Соболенко на пути в полуфинал US Open
ФОТО. Как это было. Шахтер неожиданно разгромил РБ Лейпциг
Марта Костюк Instagram US Open 2022 фото
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
Бокс | 07 сентября 2022, 23:31 13
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»

Британский боксер – об отказе украинца драться в этом году

Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Футбол | 07 сентября 2022, 20:23 9
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале

Украинец за год зарабатывает 7.8 млн фунтов стерлингов

ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
Футбол | 07.09.2022, 05:53
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
ВИДЕО. Красота парного тенниса! Известны полуфиналисты US Open в парах
Теннис | 07.09.2022, 12:08
ВИДЕО. Красота парного тенниса! Известны полуфиналисты US Open в парах
ВИДЕО. Красота парного тенниса! Известны полуфиналисты US Open в парах
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
Футбол | 07.09.2022, 09:50
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь Лейпцига накосячил и сделал подарок
Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь Лейпцига накосячил и сделал подарок
06.09.2022, 22:21 1
Футбол
Иван ПЕТРЯК – о словах Суркиса: «Надо смотреть правде в глаза – так и есть»
Иван ПЕТРЯК – о словах Суркиса: «Надо смотреть правде в глаза – так и есть»
06.09.2022, 15:56 11
Футбол
Список Петракова: есть вопросы
Список Петракова: есть вопросы
06.09.2022, 06:30 55
Футбол
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
07.09.2022, 00:03 6
Футбол
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
07.09.2022, 12:00 14
Баскетбол
Евробаскет. Италия обыграла Хорватию, Украина сыграет за 2-е место группы
Евробаскет. Италия обыграла Хорватию, Украина сыграет за 2-е место группы
07.09.2022, 00:11 6
Баскетбол
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Джошуа согласился с предложением Фьюри
07.09.2022, 19:04 10
Бокс
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
06.09.2022, 19:51 14
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности