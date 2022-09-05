Костюк не смогла выйти в четвертьфинал парного US Open. Обидное поражение

Украинская теннисистка Марта Костюк вместе со своей напарницей Чжан Шуай (Китай) проиграли в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата США по теннису. В следующий раунд прошли Дезире Кравчик (США) и Деми Схюрс (Голландия).

US Open. Пары. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) / Чжан Шуай (Китай) – Дезире Кравчик (США) / Деми Схюрс (Голландия) – 4:6, 4:6

Отметим, что в первом сете украинско-китайская пара выигрывала 4:3*, но проиграла 3 гейма подряд.

Ранее Марта Костюк вылетела с одиночного разряда во втором раунде турнира.