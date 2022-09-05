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US Open
05 сентября 2022, 21:53 |
952
6

Костюк не смогла выйти в четвертьфинал парного US Open. Обидное поражение

Украинка вместе с китаянкой завершили выступление в парном разряде Grand Slam

05 сентября 2022, 21:53 |
952
6
Костюк не смогла выйти в четвертьфинал парного US Open. Обидное поражение
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк вместе со своей напарницей Чжан Шуай (Китай) проиграли в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата США по теннису. В следующий раунд прошли Дезире Кравчик (США) и Деми Схюрс (Голландия).

US Open. Пары. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) / Чжан Шуай (Китай) – Дезире Кравчик (США) / Деми Схюрс (Голландия) – 4:6, 4:6

Отметим, что в первом сете украинско-китайская пара выигрывала 4:3*, но проиграла 3 гейма подряд.

Ранее Марта Костюк вылетела с одиночного разряда во втором раунде турнира.

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Марта Костюк Чжан Шуай Дезире Кравчик Деми Схюрс US Open 2022
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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Santk86
Сегодня китаянка, что-то не то съела, всю игру Марта пыталась тащить, но и она не железная, в решающий момент на ошибалась. 
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+2
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kollekciy
Марта грала дуже добре, дивом подала всі свої подачі, крім останньої. А іменита китаянка подала всого 1 подачу, і по грі помилялася значно більше. Якщо б китаянка хоч трохи краще подавала, виграли б. 
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