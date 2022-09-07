Лига Чемпионов
07.09.2022, FT 4 : 0
Лига чемпионов07 сентября 2022, 22:29 | Обновлено 07 сентября 2022, 22:44
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Аякс – Рейнджерс – 4:0. Бешеный старт в ЛЧ! Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов
07 сентября 2022, 22:29 | Обновлено 07 сентября 2022, 22:44
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7 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Аякс» разгромил «Рейнджерс» (4:0).
Голы забили: Альварес, 17, Бергейс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80.
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Аякс – Рейнджерс – 4:0. Бешеный старт в ЛЧ! Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Альварес, 17 мин.
ГОЛ! 2:0. Бергейс, 32 мин.
ГОЛ! 3:0. Кудус, 33 мин.
ГОЛ! 4:0. Бергвейн, 80 мин.
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Аякс).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Аякс).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергхейс (Аякс).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Эдсон Альварес (Аякс).
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