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Аякс
07.09.2022, FT 4 : 0
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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 21:45 | Обновлено 07 сентября 2022, 22:08
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В одни ворота. Аякс поиздевался над Рейнджерс

Амстердамцы стартовали с крупной домашней победы

07 сентября 2022, 21:45 | Обновлено 07 сентября 2022, 22:08
302
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В одни ворота. Аякс поиздевался над Рейнджерс
Getty Images/Global Images Ukraine

Команда Альфреда Схредера во встрече 1-го тура Лиги чемпионов устроила на своем поле настоящий мастер-класс для шотландского «Рейнджерс». Еще до перерыва мяч трижды побывал в воротах британцев. 3:0. Такой промежуточный результат был логичным, так как игроки «Аякса» в первом тайме владели мячом 69% игрового времени, и нанесли 11 ударов (6 – точных) по воротам соперников.

После отдыха перевес «Аякса» стал еще больше – владение мячом нидерландцы смогли увеличить до 71%. Впрочем, забить им удалось еще только один раз. В итоге получилось 4:0 – амстердамцы гостей из Глазго, по сути, просто не заметили.

В другом матче группы А в 1-м туре отношения между собой выяснят «Наполи» и «Ливерпуль». «Аякс» 13 сентября во 2-м туре сыграет на выезде с мерсисайдцами, а «Рейнджерс» примет дома неаполитанцев.

Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур

«Аякс» - «Рейнджерс» - 4:0

Голы: Альварес, 17 (1:0). Бергхюйс, 32 (2:0). Кудус, 33 (3:0). Бергвейн, 80 (4:0).

«Аякс»: Пасвер, Ренсх, Бесси, Тимбер, Блинд (Баас, 82), Альварес (Санчес, 88), Тэйлор, Кудус (Бробби, 89), Тадич, Бергхюйс (Классен, 82), Бергвейн (Окампос, 82).

«Рейнджерс»: Маклафлин, Тавернье (Кинг, 46), Голдсон, Сэндс, Баришич, Ландстрем, Камара (Дэвис, 78), Райт (Матондо, 46), Чолак, Кент, Тильман (Джек, 46).

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Источник Sport.ua
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