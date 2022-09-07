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Лига Чемпионов
Аякс
84 4 : 0
Глазго Рейнджерс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
07 сентября 2022, 19:45 |
923
0

Аякс – Рейнджерс, Айнтрахт – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 сентября в 19:45 поединки 1-го тура Лиги чемпионов

07 сентября 2022, 19:45 |
923
0
Аякс – Рейнджерс, Айнтрахт – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Аякс

7 сентября в 19:45 проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов.

  • Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.

Аякс – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Айнтрахт – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Аякс).
71’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Глазго Рейнджерс.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Аякс).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергхейс (Аякс).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Эдсон Альварес (Аякс).
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Источник Sport.ua
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