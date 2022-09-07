Лига Чемпионов
Лига чемпионов07 сентября 2022, 19:45 |
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Аякс – Рейнджерс, Айнтрахт – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 сентября в 19:45 поединки 1-го тура Лиги чемпионов
07 сентября 2022, 19:45 |
923
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7 сентября в 19:45 проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов.
- Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.
Аякс – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Айнтрахт – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Аякс).
71’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Глазго Рейнджерс.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Аякс).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергхейс (Аякс).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Эдсон Альварес (Аякс).
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