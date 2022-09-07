Лига Чемпионов
07.09.2022, FT 0 : 3
Лига чемпионов07 сентября 2022, 21:46 |
310
2
Спортинг во Франкфурте крупно обыграл Айнтрахт
Еще одно большое поражение немцев в домашнем матче
07 сентября 2022, 21:46 |
310
2
Состоялся стартовый матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе D.
«Айнтрахт» во Франкфурте крупно проиграл «Спортингу», хотя до 65-й минуты счет в матче открыт не был.
Также в этом квартете сегодня сыграют «Тоттенхэм» и «Марсель».
Лига чемпионов. 1-й тур. Группа D
«Айнтрахт Ф» – «Спортинг» – 0:3
Голы: Эдвардс (65), Тринкау (67), Нуну Сантуш (82).
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