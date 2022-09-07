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Лига Чемпионов
Айнтрахт Ф
07.09.2022, FT 0 : 3
Спортинг Л
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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 21:46 |
310
2

Спортинг во Франкфурте крупно обыграл Айнтрахт

Еще одно большое поражение немцев в домашнем матче

07 сентября 2022, 21:46 |
310
2
Спортинг во Франкфурте крупно обыграл Айнтрахт
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся стартовый матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе D.

«Айнтрахт» во Франкфурте крупно проиграл «Спортингу», хотя до 65-й минуты счет в матче открыт не был.

Также в этом квартете сегодня сыграют «Тоттенхэм» и «Марсель».

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа D

«Айнтрахт Ф» – «Спортинг»  – 0:3
Голы: Эдвардс (65), Тринкау (67), Нуну Сантуш (82).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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veter
Это который перед этим крупно обыграл наш Лейпциг  
Ну вот всё и стало на свои места
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+2
VK-Sport
оце то прильот...ще одне фіаско німців (після вчорашнього)...ви точно переможці минулої ЛЄ?!
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+1
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