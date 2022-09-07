Спортинг во Франкфурте крупно обыграл Айнтрахт

Состоялся стартовый матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе D.

«Айнтрахт» во Франкфурте крупно проиграл «Спортингу», хотя до 65-й минуты счет в матче открыт не был.

Также в этом квартете сегодня сыграют «Тоттенхэм» и «Марсель».

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа D

«Айнтрахт Ф» – «Спортинг» – 0:3

Голы: Эдвардс (65), Тринкау (67), Нуну Сантуш (82).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА