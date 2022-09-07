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Лига Чемпионов
Айнтрахт Ф
07.09.2022, FT 0 : 3
Спортинг Л
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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 22:17 | Обновлено 07 сентября 2022, 22:18
358
0

Айнтрахт Ф – Спортинг – 0:3. Урок для чемпиона ЛЕ. Видео голов и обзор матч

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов

07 сентября 2022, 22:17 | Обновлено 07 сентября 2022, 22:18
358
0
Айнтрахт Ф – Спортинг – 0:3. Урок для чемпиона ЛЕ. Видео голов и обзор матч
Getty Images/Global Images Ukraine

«Айнтрахт» во Франкфурте крупно проиграл «Спортингу» матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа D

«Айнтрахт Ф» – «Спортинг»  – 0:3
Голы: Эдвардс (65), Тринкау (67), Нуну Сантуш (82).

Айнтрахт Ф – Спортинг – 0:3. Видео голов и обзор матч

Гол Эдвардса

Гол Тринкау

Гол Нуну Сантуша

 

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Нуну Сантуш (Спортинг Л).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Спортинг Л).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Эдвардс (Спортинг Л).
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Источник MEGOGO
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