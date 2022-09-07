Лига Чемпионов
07.09.2022, FT 0 : 3
Лига чемпионов07 сентября 2022, 22:17 | Обновлено 07 сентября 2022, 22:18
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Айнтрахт Ф – Спортинг – 0:3. Урок для чемпиона ЛЕ. Видео голов и обзор матч
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов
07 сентября 2022, 22:17 | Обновлено 07 сентября 2022, 22:18
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«Айнтрахт» во Франкфурте крупно проиграл «Спортингу» матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1-й тур. Группа D
«Айнтрахт Ф» – «Спортинг» – 0:3
Голы: Эдвардс (65), Тринкау (67), Нуну Сантуш (82).
Айнтрахт Ф – Спортинг – 0:3. Видео голов и обзор матч
Гол Эдвардса
Гол Тринкау
Гол Нуну Сантуша
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Нуну Сантуш (Спортинг Л).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Спортинг Л).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Эдвардс (Спортинг Л).
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