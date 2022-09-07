Вице-президент ФТУ жестко ответил на троллинг Стаховского

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин ответил на троллинг бывшего лидера украинской сборной Сергея Стаховского, скептически отреагировавшего на состав национальной команды, которая будет играть матч Кубка Дэвиса против Венгрии.

«Новые лидеры насмотрелись на твое вымогательство и инфицировались. Но у них есть время вылечиться, а у тебя уже нет», – написал Зукин, добавив общую сумму призовых, которую получил Стаховский начиная с 2013 года.

«Вот цена патриотизма:

Испания, 2013 $15 000,00

Румыния, 2014 $55 000,00

Швеция, 2014 $40 000,00

Бельгия, 2014 $45 500,00

Польша, 2015 $15 000,00

Австрия, 2016 $22 500,00

Япония, 2016 $15 000,00

Израиль, 2017 $22 500,00

Швеция, 2018 $18 000,00

Португалия, 2018 $20 000,00

Венгрия, 2019 $18 675,00

Тайбэй, 2020 $16 656,00

Израиль, 2021 $31 593,00

Норвегия, 2021 $15 000,00

$350 424,00

С этого должно быть уплачено 18%+1,5% (с середины 2014 года) в бюджет Украины. Если это произошло, я готов публично извиниться», – добавил спортивный функционер.