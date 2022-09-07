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Теннис в Украине
07 сентября 2022, 20:10 | Обновлено 07 сентября 2022, 20:13
789
7

Вице-президент ФТУ жестко ответил на троллинг Стаховского

Евгений Зукин готов защищать свою репутацию

07 сентября 2022, 20:10 | Обновлено 07 сентября 2022, 20:13
789
7
Вице-президент ФТУ жестко ответил на троллинг Стаховского
ФТУ. Евгений Зукин

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин ответил на троллинг бывшего лидера украинской сборной Сергея Стаховского, скептически отреагировавшего на состав национальной команды, которая будет играть матч Кубка Дэвиса против Венгрии.

«Новые лидеры насмотрелись на твое вымогательство и инфицировались. Но у них есть время вылечиться, а у тебя уже нет», – написал Зукин, добавив общую сумму призовых, которую получил Стаховский начиная с 2013 года.

«Вот цена патриотизма:

Испания, 2013 $15 000,00
Румыния, 2014 $55 000,00
Швеция, 2014 $40 000,00
Бельгия, 2014 $45 500,00
Польша, 2015 $15 000,00
Австрия, 2016 $22 500,00
Япония, 2016 $15 000,00
Израиль, 2017 $22 500,00
Швеция, 2018 $18 000,00
Португалия, 2018 $20 000,00
Венгрия, 2019 $18 675,00
Тайбэй, 2020 $16 656,00
Израиль, 2021 $31 593,00
Норвегия, 2021 $15 000,00

$350 424,00

С этого должно быть уплачено 18%+1,5% (с середины 2014 года) в бюджет Украины. Если это произошло, я готов публично извиниться», – добавил спортивный функционер.

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Комментарии 7
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Arctic
Важко повірити що всі наші кращі тенісисти і тенісистки "здирники" і "погані люди", а пан Зукін "чесний" і " порядний"))
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+5
Arctic
От тобі і віцепрезидент Зукін, назвав Стаховського здирником))
А тепер хай Сергій опублікує заробітки пана Зукіна і федерації)
В цій ситуації варто розібратись !?!
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+5
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ass36
Да это крохи как для теннисиста, учитывая перелеты травмы операции нанять тренера, бомж ганарар.
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+4
Stanislav Matusevych
Чи хтось здивований? Пан Зукін у своєму репертуарі. Типовий український лайночиновник.
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+2
Arctic
Кому цікава перепалка пана Зукіна, щодо не участі лідерів команди проти Угорщини все в коментах, насолоджуйтесь....
https://uk-ua.facebook.com/UkrainianTennisFederation/
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0
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