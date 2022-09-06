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  4. Стаховский подколол Долгополова-старшего за слова про Зукина
Кубок Дэвиса
06 сентября 2022, 22:06 | Обновлено 06 сентября 2022, 22:07
437
1

Стаховский подколол Долгополова-старшего за слова про Зукина

Сборная Украины сыграет на Кубке Дэвиса в неоптимальном составе

06 сентября 2022, 22:06 | Обновлено 06 сентября 2022, 22:07
437
1
Стаховский подколол Долгополова-старшего за слова про Зукина
ФТУ. Сергей Стаховский

Легенда украинского тенниса Сергей Стаховский у себя в соцсетях прокомментировал неоптимальный состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Венгрии:

«Матч Кубка Дэвиса между Украиной и Венгрией, который пройдет в нейтральном Вильнюсе, будет без лидеров украинского тенниса (как в одиночке так и в паре)… Неужели лучшему спортивному менеджеру Украины не удалось договориться с игроками??».

Слова о «лучшем спортивном менеджере Украины» - это отсылка к цитате Александра Долгополова-старшего о вице-президенте ФТУ Евгении Зукине.

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Сергей Стаховский Александр Долгополов-старший Евгений Зукин Кубок Дэвиса-2022 сборная Украины по теннису
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Muskrat2
Стаховський має талант найти найкращий час, щоб розістратися.
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