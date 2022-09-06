Стаховский подколол Долгополова-старшего за слова про Зукина

Легенда украинского тенниса Сергей Стаховский у себя в соцсетях прокомментировал неоптимальный состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Венгрии:

«Матч Кубка Дэвиса между Украиной и Венгрией, который пройдет в нейтральном Вильнюсе, будет без лидеров украинского тенниса (как в одиночке так и в паре)… Неужели лучшему спортивному менеджеру Украины не удалось договориться с игроками??».

Слова о «лучшем спортивном менеджере Украины» - это отсылка к цитате Александра Долгополова-старшего о вице-президенте ФТУ Евгении Зукине.