Стаховский подколол Долгополова-старшего за слова про Зукина
Сборная Украины сыграет на Кубке Дэвиса в неоптимальном составе
Легенда украинского тенниса Сергей Стаховский у себя в соцсетях прокомментировал неоптимальный состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Венгрии:
«Матч Кубка Дэвиса между Украиной и Венгрией, который пройдет в нейтральном Вильнюсе, будет без лидеров украинского тенниса (как в одиночке так и в паре)… Неужели лучшему спортивному менеджеру Украины не удалось договориться с игроками??».
Слова о «лучшем спортивном менеджере Украины» - это отсылка к цитате Александра Долгополова-старшего о вице-президенте ФТУ Евгении Зукине.
Матч @DavisCup між Україною та Угорщиною, який пройде у нейтральному Вільнюсі, буде без лідерів українського тенісу (як в одиночці так і в парі)… Невже в найкращого спортивного менеджера України не вийшло домовитись з гравцями??— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) September 6, 2022
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