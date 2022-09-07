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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 13:57 |
1164
0

ВИДЕО. Последняя пресс-конференция Тухеля в Челси

Сегодня немецкий тренер был уволен

07 сентября 2022, 13:57 |
1164
0
ВИДЕО. Последняя пресс-конференция Тухеля в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня Томас Тухель был уволен с поста главного тренера «Челси» после поражения 0:1 от «Динамо» Загреб в Лиге чемпионов. Вашему вниманию пресс-конференция Тухеля после матча в Загребе, которая оказалась для него последней у руля «Синих»:

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Источник Sport.ua
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