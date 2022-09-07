ВИДЕО. Последняя пресс-конференция Тухеля в Челси

Сегодня Томас Тухель был уволен с поста главного тренера «Челси» после поражения 0:1 от «Динамо» Загреб в Лиге чемпионов. Вашему вниманию пресс-конференция Тухеля после матча в Загребе, которая оказалась для него последней у руля «Синих»: