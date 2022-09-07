Невероятные Швед и Мудрик, блестящая контригра, удачные замены. И фарт

Признаться, мало кто ожидал увидеть подобное. Так уж получилось, что «Шахтер» в летнее межсезонье растерял практически всех своих лучших легионеров (кроме Траоре), а на их место были в авральном порядке приглашены другие игроки, преимущественно украинские, без должного опыта игры в ЛЧ. Донецкая команда пока что очень «сырая», и дебютные три тура в УПЛ это только подтвердили. И тут такая фантастика на старте чемпионской Лиги. Давайте разбираться, что к чему.

Йовичевич угадал со стартовым составом

Практически никто из наших СМИ не угадал стартовый состав «горняков». В матчах УПЛ Йовичевич наигрывал один состав, а вот против «Лейпцига» решил выпустить другой. Причем совершенно другой. На левом фланге защиты неожиданно оказался Конопля, а не Михайличенко. На правом фланге полузащиты хорватский тренер выпустил дебютанта Шведа, а на острие атаки – не Сикана или Траоре, а Зубкова.

Безусловно, Тедеско старался «танцевать» от собственной «печки», то есть от своего состава, от своих сильных сторон. Поэтому на пертурбации в основе соперника поначалу не обратил внимания. Очень зря. В итоге это и погубило «красных быков».

Дончане сыграли иначе, чем в прошлой кампании ЛЧ

Де Дзерби прививал своим подопечным в «Шахтере» тотальный контроль мяча. Иногда, точнее, часто это был контроль ради контроля. Такая формула игры не сработала не то что против «Реала» и «Интера», но и даже против «Шерифа».

Сейчас «оранжево-черные» пытаются играть в иной футбол. В более простой, но более вариативный. «Горняки» сознательно отдали инициативу сопернику – у них в целом лишь 36 процентов владения мячом. И сделали ставку на контратаки. Особенно во втором тайме. Эта тактика блестяще сработала.

Удача явно была на нашей стороне. И их недооценка соперника

Кроме удачи, которая в этот вечер была одета в неожиданно зеленые футболки «Шахтера», - и с этим спорить бесполезно, - вполне возможно, нужно вести речь и о недооценке со стороны «Лейпцига». Да, это их проблемы, но тем не менее. Показалось, что немецкая команда восприняла дикую ошибку своего голкипера в случае с первым мячом Шведа, как нелепое недоразумение. Дескать, мы все равно вам забьем больше. Потому что мы банально сильнее. И когда Швед забил второй гол с помощью рикошета, соперник стремглав, без оглядки, бросился снова сравнивать счет. Типа мы вас сейчас шапками забросаем. Непозволительная глупость на таком уровне.

Проблемы «Лейпцига»

Во второй части прошлого сезона Бундеслиги Тедеско прослыл в Германии как минимум творцом ренессанса: он вывел «Лейпциг» из крутого кипе, смог наверстать упущенное и таки финишировал с командой на четвертом, лигочемпионском месте. Параллельно добыв и Кубок Германии.

В новом сезоне почему-то наставник «быков» решил начать серьезную перестройку команды. Прежде всего – игровую. «Лейпциг» пытается играть в «тики-таку». Получается явно неубедительно.

Последний перед «Шахтером» пример – влет «Айнтрахту» 0:4. Йовичевич ту игру разобрал по крупицам. И сделал нужные выводы. Тедеско же выводов не сделал. И продолжил гнуть свою линию. Немец прогадал, и может лишиться работы.

Проблемы и «Шахтера»

Конец первого тайма и начало второго – за «Шахтер» было тревожно. Команда заметно играла «по счету», очень низко опустилась в защиту, не получалось связать три-четыре точные передачи. Об игре на чужой половине поля не было и речи.

В таких условиях гол соперника явно назревал. И стал закономерным исходом игры между двумя голами Шведа. Хорошо то, что дальше получилось очень быстро забить второй. Но над устранением ошибок в обороне обязательно нужно поработать.

Швед и Мудрик – браво!



ФК Шахтер. Михаил Мудрик и Марьян Швед

Приятно получать такие неожиданные подарки. Марьян провалился в Европе – давайте называть вещи своими именами, за «Шахтер» доселе сыграл лишь одну минуту в матче против «Руха». И тут такой потрясающий дебют. Можно лишь пожелать в таком же духе работать и дальше.

Игру Мудрика, в отличие от действий Шведа, откровением не назовешь. Мы где-то уже привыкли к подобному. Но привыкли, скорее, к локальным, фрагментарным «включением» Михаила, когда он внезапно взвинчивает темп, «нанизывая» оппонентов, создает опасность у чужих ворот, а затем так же внезапно выпадает из игры. На старте УПЛ данная тенденция отчетливо прослеживалась.

Но в игре против «Лейпцига» мы стали свидетелями «настоящего» Мудрика: динамичного, эмоционального, взрывного и техничного.

Хорошо, что его «Шахтер» не отпустил. Если Михаил и дальше будет так «разрывать», то ценник в 50 миллионов евро будет для него даже низким.

Удачные замены Йовичевича

Джурасек и Петряк явно попали в «ноты». Не говоря уже о выходе Траоре. Тренер «Шахтера» не только угадал с заменами, но и, что еще более важно, сделал их вовремя. Чего не скажешь о его оппоненте.

После второго мяча Шведа «Лейпциг» массировано пошел в атаку. Наверняка надеясь отыграться, как в случае с голом Симакана. Получалось не очень убедительно – скорее числом, нежели умением.

Тем не менее, Тедеско вовремя не вмешался в ход неудачно складывающегося поединка. В проигранном матче «Айнтрахту» Доменико, по его же словам, сменил три схемы игры, и все они не сработали. В проигранном поединке «Шахтеру» он не менял изначальную схему. Его подопечные как бежали стремглав на чужие ворота в середине второго тайма, оголяя безобразно тылы и давая отменные возможности сопернику для контратак, так и в конце игры делали то же самое.

Йовичевич и его подопечные – молодцы, Тедеско и его ребята – не в ту сторону.

Все равно не стоит преувеличивать стартовый успех

О показателях владения мячом было сказано выше. Удары по воротам – их 12 против наших пяти. Позиционные атаки – 85 (!) у «Лейпцига» и лишь девять (!) у «Шахтера». Показатель «ожидаемых голов» у немцев тоже выше – 1,46 против наших 1,18. Угловые: девять у «быков», один у «горняков».

В общем, на всем этом статистическом фоне можно сделать вывод, что «Шахтер» феноменально использовал свои шансы, тогда как соперник свои шансы разбазарил. Но наверняка пробьется червь сомнения – мол, нам просто повезло. А везение – штука очень капризная.

Чтобы фарт не изменил и в следующей игре, обязательно нужно прибавлять в мощи, в позиционных атаках, в контроле мяча. Игра против «Селтика» точно будет отличаться от матча против «Лейпцига»: шотландцы наверняка будут играть вторым номером.

«Горнякам», скорее всего, будет очень сложно в матче против «скоттов». Но нужно понимать, что если дончане смогут набрать в следующем туре три очка, евровесна им будет почти стопроцентно гарантирована.