«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины

Уроженец Львова Андрей Фирман провел три сезона в Академии «Ювентуса». В июне 17-летний Фирман дебютировал за сборную Украины своего возраста, а в августе украинец сменил «Ювентус» на СПАЛ.

Украинский футболист ставит перед собой амбициозные цели и мечтает о профессиональной карьере.

– Вы сменили «Ювентус» на СПАЛ. В чем причина такого решения?

– Я начал предсезонную подготовку в составе примаверы «Ювентуса». В молодежной команде «Старой синьоры» высокий уровень. В заявке команды более 30 игроков. Мне в 17 лет было бы тяжело претендовать на постоянную игровую практику. После сборов в Швейцарии я сразу подошел к директору молодежной команды. Мы с ним решили, как лучше развивать мою карьеру. В моем возрасте нужно постоянно играть.

Поэтому для лучшего прогресса приняли решение провести следующий сезон в аренде. В моих услугах были заинтересованы пять клубов – «Рома», «Сассуоло», «Парма», «Дженоа» и СПАЛ. Я выбрал команду из Феррары, которая гарантировала мне постоянную игровую практику в чемпионате среди 19-летних.

– Как для вас прошел прошлый сезон в «Ювентусе» U-19?

– У нас была хорошая команда. К сожалению, в чемпионате мы уступили в четвертьфинале «Болонье». В регулярном розыгрыше заняли второе место. На два очка отстали от той же «Болоньи».

За прошлый сезон я пропустил две игры из-за травмы. Забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Наставник команды иногда играл со схемой без фланговых нападающих с двумя форвардами. В таком случае, я выходил на позицию второго форварда или усиливал игру по ходу матча.

– Вы связываете будущее с «Ювентусом»?

– Директор клуба сказал, что имеет большое желание, чтобы я вернулся в Турин в следующем году. У меня аренда только на сезон. Но СПАЛ имеет право на выкуп. «Ювентус» имеет право перевыкупа. За фиксированную сумму может выкупить мой контракт в течение определенного времени.

Если моя карьера будет хорошо развиваться в Ферраре, то я не прочь остаться. Чувствую силы попробовать себя на взрослом уровне. Дальше уже «Ювентус» пусть решает. Если в следующем сезоне будут интересы от других клубов, то можно рассматривать. Это касается не только Италии.

– Верите, что сможете пробиться в первую команду «Ювентуса»?

– Это мечта для многих. Это очень тяжело. По статистике, очень мало молодежи дошли до первой команды. Но есть другие клубы, если не получится найти себя в Турине.

– Не жалеете, что не сможете сыграть в Юношеской Лиге УЕФА?

– Конечно, жаль. Это очень престижный турнир для молодежи. Возможно, сыграю там в следующем году. Мне только 17 лет. Я ставлю себе цель попасть в профессиональный футбол.



ФК СПАЛ. Андрей Фирман

– Раньше вы были чистым нападающим, а в прошлом сезоне начали играть как вингер. Это тренерское решение?

– Да. До «Ювентуса», в «Чезене», я играл чистым форвардом. Когда переехал в Турин, в U-15, то играл на острие. В следующем году играл правого или левого нападающего. В U-17 на меня уже рассчитывали, как на флангового нападающего.

– Где вам играть удобнее: в центре или на фланге?

– На фланге. Я правша. Левой тоже неплохо играю. Больше нравится слева, потому что могу нанести удар и отдать пас.

– Кто из современных футболистов вам больше всего импонирует на вашей позиции?

– Равняюсь на Криштиану Роналду. Из-за его работоспособности, силы воли. Он обладал талантом и использовал его по максимуму. Также импонирует Неймар.

– Вы были три года в школе «Ювентуса». Чувствуется, что это большой клуб?

– Да. Соперники во время матчей фотографируют раздевалки, поля, потому что не имеют такой инфраструктуры. Условия лучшие в Италии. Не у всех команд взрослых есть такие условия. Все на очень высоком уровне.

– После начала войны многие украинцы оказались в Италии. Был ли кто-нибудь из молодых игроков в «Ювентусе»?

– Дети из Украины тренировались отдельно в Турине. Не на базе у «Ювентуса». Клуб давал им форму, тренеров. В U-16,17,19 не было украинцев.

– Удавалось ли бывать на матчах главной команды на «Ювентус Стедиум»?

– Когда команда играет дома, то стараюсь не пропускать домашние игры. Директор и секретарь давали билеты на матчи. Они также выбирают категорию, кто должен подавать мяч среди молодежи. Это зависит от обучения в школе, отношения к тренировкам. Из каждой возрастной группы выбирают по 8 человек.

– В Академии «Юве» много иностранцев?

– Да. Есть игроки из Франции, Австрии, Нидерландов, Бельгии.

– Уделяется внимание тактике?

– В Италии очень тактический футбол. Когда мы играли на выходных, в пятницу или четверг был день для тактики. Нам рассказывали, как нужно прессинговать, выполнять угловые, штрафные, как выходить из прессинга. Это очень хорошо для молодого игрока и помогает развиваться.

– Насколько для вас стал неожиданным вызов в юношескую сборную Украины?

– Я об этом долго мечтал. Перед войной была договоренность, что буду играть за сборную в марте. Но потом началась война, стало ясно, что ничего не будет. Конечно, расстроился, но понимал, что сейчас футбол не главное для Украины.

– Были сомнения, принимать ли приглашение Украины?

– Никогда не было сомнений. Хотел играть только за сборную Украины.

– Как приняли в команде?

– Хорошо. Подружились с ребятами. Сейчас переписываемся, поддерживаем общение.

– В чем феномен Алексея Гусева, так много забивающего, играя на позиции правого защитника?

– Он очень интеллектуальный игрок. Всегда знает, где нужно быть.

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– Почему не удался первый тайм решающего матча против Польши во время элит-раунда?

– До сих пор не могу это объяснить. Были самоуверены в себе. Требовалось играть более жестко, концентрированно, внимательно.

Не хватало игровой и физической формы, что имело последствия в матчах против Польши и Италии. Если бы команда имела больше времени на подготовку и находилась в хорошем игровом тонусе, то могли бы бороться за победу в группе.

– Вы следили за финалом Евро?

– Да. Видел все матчи. Ни за кого не болел. Смотрел и анализировал, как сверстники играют на таком уровне.

– Какое впечатление произвел Олег Кузнецов?

– Это легенда украинского футбола, бывшая звезда «Динамо». Первый раз, когда он мне позвонил до войны, мы познакомились. Когда приехал, поздоровались. В тренировках не было никаких проблем.

– Это правда, что во время элит-раунда вы были переводчиком Владислава Нагрудного из «Милана»?

– Да, передавал ему установки тренера. Нагрудный не общается ни на украинском, ни на русском.

– С Владом поддерживаете связь в Италии?

– Иногда переписываемся.

– Не было проблем с тем, что в сборной вы играли десятого номера, а не на родной позиции в атаке или на фланге?

– Это тренер решает. Я стараюсь выполнять указания наставника. Против Косово я играл под форвардом. Это была моя дебютная игра на этой позиции.

– У вас было трое легионеров: вы, Фесюк, Нагрудный. Как относились к вам игроки из украинских клубов?

– Спрашивали, какие у нас условия, тренировки. Было нормальное общение. Мы были одной командой.

– Как вы восприняли новость о начале полномасштабной войны в Украине?

– Находясь в Италии, очень тяжело переживать события в Украине. Я не могу подобрать слова. Мечтаю, чтобы все скорее кончилось. С моей семьей все хорошо. К нам приехали мои бабушка и дедушка.

Сергей ТИЩЕНКО