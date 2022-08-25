Италия25 августа 2022, 09:32 | Обновлено 25 августа 2022, 09:42
2427
0
Украинский вингер покинет Ювентус и перейдет в СПАЛ
Андрей Фирман проведет сезон в аренде
25 августа 2022, 09:32 | Обновлено 25 августа 2022, 09:42
2427
0
Украинский вингер итальянского «Ювентуса» Андрей Фирман перейдет в СПАЛе из «Ювентуса».
«Ювентус» отдал 17-летнего футболиста в годичную аренду.
Предыдущий сезон Фирман отыграл в «Ювентусе» U-17, где отличился 6 голами и 1 ассистом. Андрея летом перевели в «Ювентус» U-19, но затем было принято решение оформить трансфер для лучшего развития карьеры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 24 августа 2022, 21:35 4
Еще около 50 раненых при ударе по станции Чаплино на Днепропетровщине
Футбол | 25 августа 2022, 03:06 0
Смотрите видеообзор благотворительного матча
Бокс | 24.08.2022, 14:25
Футбол | 24.08.2022, 11:55
Футбол | 25.08.2022, 08:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.08.2022, 23:59 10
23.08.2022, 14:20 25
24.08.2022, 00:23 4
23.08.2022, 13:42 7
Бокс
24.08.2022, 22:59 5
23.08.2022, 10:00 2
24.08.2022, 17:06 4