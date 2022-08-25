Украинский вингер покинет Ювентус и перейдет в СПАЛ

Украинский вингер итальянского «Ювентуса» Андрей Фирман перейдет в СПАЛе из «Ювентуса».

«Ювентус» отдал 17-летнего футболиста в годичную аренду.

Предыдущий сезон Фирман отыграл в «Ювентусе» U-17, где отличился 6 голами и 1 ассистом. Андрея летом перевели в «Ювентус» U-19, но затем было принято решение оформить трансфер для лучшего развития карьеры.