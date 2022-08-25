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Италия
25 августа 2022, 09:32 | Обновлено 25 августа 2022, 09:42
2427
0

Украинский вингер покинет Ювентус и перейдет в СПАЛ

Андрей Фирман проведет сезон в аренде

25 августа 2022, 09:32 | Обновлено 25 августа 2022, 09:42
2427
0
Украинский вингер покинет Ювентус и перейдет в СПАЛ
Instagram. Андрей Фирман

Украинский вингер итальянского «Ювентуса» Андрей Фирман перейдет в СПАЛе из «Ювентуса». 

«Ювентус» отдал 17-летнего футболиста в годичную аренду. 

Предыдущий сезон Фирман отыграл в «Ювентусе» U-17, где отличился 6 голами и 1 ассистом. Андрея летом перевели в «Ювентус» U-19, но затем было принято решение оформить трансфер для лучшего развития карьеры.

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Источник Футбол 24
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