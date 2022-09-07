Почему Бавария уже 7 лет не покупает бразильцев, хотя ранее охотно их брала

Начнем сразу с вопроса на засыпку – назовите последнего бразильского легионера, которого покупала «Бавария»… Три, два, один. Вспомнили? Если да, то остроте вашей памяти можно лишь позавидовать, потому как с той поры, когда мюнхенцы тратились на представителя страны, имеющей в своем активе пять побед на чемпионатах мира по футболу, прошло уже 7 лет!.. И да, речь о трансфере вингера «Шахтера» Дугласа Косты, за которого «Бавария» заплатила «горнякам» 30 миллионов евро.

И это при том, что ранее за мюнхенцев успешно играли бразильцы, которые являются второй по численности легионерской группой (после представителей Франции) в истории клуба. Вряд ли сейчас найдется много любителей футбола со стажем, которые бы не вспомнили имен Джоване Элбера, Пауло Сержио, Лусио, Луиса Густаво, Рафиньи, Данте… Бразильцы в последние десятилетия всегда были в почете в Мюнхене, однако ситуация почему-то резко поменялась, и сейчас в «Баварии» совершенно не видят смысла в том, чтобы делать ставку на представителей этой южноамериканской страны.

Последнего бразильца, который перешел в «Баварию» на полноценный контракт, в клубе очень хотел видеть Хосеп Гвардиола. Испанский коуч уговорил руководителей клуба инвестировать солидные средства в покупку Дугласа Косты, чья резкость и техника очень нравились наставнику. Под руководством Гвардиолы бразилец сыграл за «Баварию» 43 матча, в которых отличился 7 забитыми мячами и 18 результативными передачами, а дальше как-то сник. Уже при Карло Анчелотти мюнхенцы решили отпустить Дугласа Косту в «Ювентус» - сперва в аренду за 6 миллионов евро, а затем и на постоянной основе за 40 миллионов.

Заработать на трансферах Косты «Баварии», конечно, удалось неплохо, да и в целом он оставил о себе неплохие впечатления, что позволило Дугласу вернуться в Мюнхен в сезоне-2020/21, когда он был арендован у «Ювентуса», однако тот камбэк не принес положительного эффекта ни «Баварии», ни карьере самого бразильца – всего 1 мяч и 1 ассист в 11 поединках Бундеслиги…

Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

С тех пор «Бавария» приобрела трансферные права на 29 различных футболистов с целью усилить состав первой команды. В этом списке нашлось место для представителей 11 стран (Германия, Франция, Нидерланды, Сенегал, Австрия, Камерун, Канада, Испания, Англия, Марокко и Португалия), среди которых не оказалось Бразилии.

Указанная выше аренда Дугласа Косты плюс еще договор займа с «Барселоной» по Филиппе Коутиньо в сезоне-2019/20 – это единственный опыт «Баварии» по работе с бразильцами, начиная с 2015 года. Но в данных случаях речь шла не о выкупе контрактов, а всего лишь об арендах, причем обе из них в итоге были признаны неудачными, что еще больше укрепило руководителей мюнхенского клуба в мысли о правильности избранной стратегии на минимизацию сотрудничества с бразильскими игроками.

Даже трансферных слухов об интересе «Баварии» к легионерам с бразильским гражданством за последние семь лет было минимум. Из серьезных вспомнить можно, пожалуй, только два, причем оба связаны с «Аяксом». В 2019 году поговаривали, что мюнхенский гранд заинтересован в подписании вингера Давида Нереса, до сделки с которым дело так и не дошло не только у «Баварии», но и у ряда других грандов. Спустя несколько лет Нерес был вытеснен из основы «Аякса» соотечественником Антони, и в начале нынешнего года вынужден был податься за игровой практикой в «Шахтер», а оттуда, в связи с началом полномасштабной фазы российско-украинской войны, - в «Бенфику». Интересно, что именно Антони стал второй «трансферной целью» для «Баварии» среди бразильцев за последние семь лет после Нереса. О возможном переезде этого таланта на «Альянц Арену» в средствах массовой информации писали в конце минувшего года, но немецкий гранд так и не смог договориться с «Аяксом», которому удается до сих пор удерживать свою бразильскую звездочку.

Если «копнуть глубже», то становится очевидным, что снижение интереса «Баварии» к игрокам из Бразилии не является уникальной особенностью этого клуба. После того, как сборная Германии уничтожила и поглумилась над «селесао» в полуфинале чемпионата мира-2014, когда на табло был зафиксирован счет 7:1, количество бразильских легионеров в клубах Бундеслиги начало сперва постепенно, а в последние три года довольно резко снижаться. Если в сезоне-2015/16 в элитарном футбольном дивизионе Германии было 19 игроков из Бразилии, то в сезоне-2020/21 их было уже 11, в сезоне-2021/22 – 8, а на старте сезона-2022/23 – всего лишь 5 (Тута в «Айнтрахте», Паулиньо в «Байере», Пауло Отавио в «Вольфсбурге», Яго в «Аугсбурге» и Данило Соарес в «Бохуме» - заметьте, что ни в одной из команд нет более одного бразильца в составе)…

Getty Images/Global Images Ukraine

Сейчас количество бразильских легионеров в клубах Бундеслиги достигло минимального значения за последние три десятилетия. Речь идет о цифрах, сопоставимых с сезоном-1992/93, когда представителей этой южноамериканской страны в элите немецкого футбола было только трое, причем, что интересно, это было ненамного больше, чем представителей тогда еще молодой суверенной Украины, которых было двое (Владимир Лютый в «Бохуме» и Андрей Сидельников в «Ваттеншайде»).

Неудивительно, что при такой общей тенденции к снижению доверия со стороны клубов Бундеслиги к бразильским легионерам, ее главный гранд – «Бавария» - вообще не имеет в своих рядах представителей страны, которая чаще всего побеждала на чемпионатах мира. И, откровенно говоря, в ближайшее время тенденция вряд ли изменится.

Нужно понимать, что бразильцы – достаточно своеобразные. Их менталитет существенно отличается от европейского и, в частности, педантичного немецкого. В футболе игроков из Бразилии также не всегда удается быстро и успешно интегрировать в определенную тактическую модель, с чем намаялся Мирча Луческу в «Шахтере», пускай работа с легионерами румынского специалиста там и признается большинством европейских аналитиков как очень успешная. Однако тратить время на де-факто «перевоспитание» бразильских игроков в «Баварии» не видят смысла. У мюнхенцев прекрасно удается решать поставленные задачи, задействовав местных футболистов и легионеров из Франции, Нидерландов, Сенегала, Хорватии, Канады, Марокко, Австрии и Камеруна. И ведь команда у Юлиана Нагельсманна подобрана весьма межнациональная, однако быть в когорте лучших на континенте и регулярно на вершине в Бундеслиге ей легко удается и без бразильцев…

А вы знаете что, с 2016 года «Бавария» купила…

10 немцев: Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Сандро Вагнер, Серж Гнабри, Себастьян Руди, Леон Горецка, Янн-Фите Арп, Лерой Сане, Александр Нюбель и Свен Ульрайх.

8 французов: Корентен Толиссо, Кингсли Коман, Лукас Эрнандес, Бенжамен Павар, Микаэль Кюизанс, Танги Ньянзу, Дайо Упамекано и Матис Тель.

2 нидерландцев: Маттейс де Лигт и Райан Гравенберх.

2 сенегальцев: Буна Сарр и Садио Мане.

1 австрийца: Марсель Забитцер.

1 камерунца: Эрик Шупо-Мотинг.

1 канадца: Альфонсо Дэвис.

1 испанца: Марк Рока.

1 англичанина: Омар Ричардс.

1 марокканца: Нуссаир Мазрауи.

1 португальца: Ренату Санчеш.