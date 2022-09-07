Марьян Швед оформил два голевых юбилея
Форвард горняков стал автором 1550 гола украинцев в еврокубках и 90-го – в ворота команд из Германии
Первый гол Марьяна Шведа в ворота «Лейпцига» стал 90-м для украинских команд в еврокубковых баталиях с командами из Германии (ФРГ). 45 мячей наши клубы забили немцам в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 40 (с учетом трех последующих голов «Лейпцигу») - в Лиге (Кубке) чемпионов, 5 - в Кубке кубков и 3 - в Суперкубке УЕФА. Посильную лепту в юбилей внесли 11 украинских команд: «Динамо» - 39 голов, «Шахтер» - 30, «Днепр» - 5, «Заря», «Черноморец» - по 4, «Карпаты» - 3, «Ворскла», «Металлист», «Металлург» Д - по 2, «Александрия», «Таврия» - по 1.
Юбилейным оказался и второй гол Шведа «красным быкам» - 1550-м для украинцев за 57 лет выступления в еврокубках. Не отстал от Марьяна и Ласина Траоре, который записал на свой счет 40-й мяч наших клубов в поединках с немцами в Лиге (Кубке) чемпионов, в том числе 30-й - в основном турнире ЛЧ, а также 30-й гол «Шахтера» веврокубковых матчах с командами из Германии (ФРГ).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы украинских клубов в матчах с командами из Германии (ФРГ)
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор гола
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
27.11.1973
|
КУ
|
1/8
|
Владимир ВЕРЕМЕЕВ
|
Динамо
|
Штутгарт
|
16' (1:0)
|
2:0 (д)
|
10-й
|
06.10.1975
|
СК
|
|
Олег БЛОХИН
|
Динамо
|
Бавария
|
53' (2:0)
|
2:0 (д)
|
20-й
|
02.10.1985
|
КУ
|
1/32
|
Виктор ПАСУЛЬКО
|
Черноморец
|
Вердер
|
25' (1:1)
|
2:3 (г)
|
30-й
|
19.10.1999
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Александр ГОЛОВКО
|
Динамо
|
Байер
|
61' (3:2)
|
4:2 (д)
|
40-й
|
25.09.2003
|
КУ
|
Р1
|
Олег ВЕНГЛИНСКИЙ
|
Днепр
|
Гамбург
|
10' (1:0)
|
1:2 (г)
|
50-й
|
03.11.2005
|
КУ
|
ГТ
|
ФЕРНАНДИНЬЮ
|
Шахтер
|
Штутгарт
|
31' (1:0)
|
2:0 (г)
|
60-й
|
21.08.2012
|
ЛЧ
|
КР4
|
Тарас МИХАЛИК
|
Динамо
|
Боруссия М
|
28' (1:1)
|
3:1 (г)
|
70-й
|
25.02.2016
|
ЛЕ
|
1/16
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
Шахтер
|
Шальке
|
77' (3:0)
|
3:0 (г)
|
80-й
|
14.02.2019
|
ЛЕ
|
1/16
|
МАРЛОС
|
Шахтер
|
Айнтрахт Фр
|
9' (1:1)
|
2:2 (д)
|
90-й
|
06.09.2022
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Марьян ШВЕД
|
Шахтер
|
Лейпциг
|
16' (1:0)
|
4:1 (г)
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; СК - Суперкубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; Р1 - первый раунл; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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