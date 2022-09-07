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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 10:09 | Обновлено 07 сентября 2022, 10:38
522
0

Марьян Швед оформил два голевых юбилея

Форвард горняков стал автором 1550 гола украинцев в еврокубках и 90-го – в ворота команд из Германии

07 сентября 2022, 10:09 | Обновлено 07 сентября 2022, 10:38
522
0
Марьян Швед оформил два голевых юбилея
Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Швед

Первый гол Марьяна Шведа в ворота «Лейпцига» стал 90-м для украинских команд в еврокубковых баталиях с командами из Германии (ФРГ). 45 мячей наши клубы забили немцам в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 40 (с учетом трех последующих голов «Лейпцигу») - в Лиге (Кубке) чемпионов, 5 - в Кубке кубков и 3 - в Суперкубке УЕФА. Посильную лепту в юбилей внесли 11 украинских команд: «Динамо» - 39 голов, «Шахтер» - 30, «Днепр» - 5, «Заря», «Черноморец» - по 4, «Карпаты» - 3, «Ворскла», «Металлист», «Металлург» Д - по 2, «Александрия», «Таврия» - по 1.

Юбилейным оказался и второй гол Шведа «красным быкам» - 1550-м для украинцев за 57 лет выступления в еврокубках. Не отстал от Марьяна и Ласина Траоре, который записал на свой счет 40-й мяч наших клубов в поединках с немцами в Лиге (Кубке) чемпионов, в том числе 30-й - в основном турнире ЛЧ, а также 30-й гол «Шахтера» веврокубковых матчах с командами из Германии (ФРГ).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах с командами из Германии (ФРГ)

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Автор гола

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

27.11.1973

КУ

1/8

Владимир ВЕРЕМЕЕВ

Динамо

Штутгарт

16' (1:0)

2:0 (д)

10-й

06.10.1975

СК

Олег БЛОХИН

Динамо

Бавария

53' (2:0)

2:0 (д)

20-й

02.10.1985

КУ

1/32

Виктор ПАСУЛЬКО

Черноморец

Вердер

25' (1:1)

2:3 (г)

30-й

19.10.1999

ЛЧ

ГТ1

Александр ГОЛОВКО

Динамо

Байер

61' (3:2)

4:2 (д)

40-й

25.09.2003

КУ

Р1

Олег ВЕНГЛИНСКИЙ

Днепр

Гамбург

10' (1:0)

1:2 (г)

50-й

03.11.2005

КУ

ГТ

ФЕРНАНДИНЬЮ

Шахтер

Штутгарт

31' (1:0)

2:0 (г)

60-й

21.08.2012

ЛЧ

КР4

Тарас МИХАЛИК

Динамо

Боруссия М

28' (1:1)

3:1 (г)

70-й

25.02.2016

ЛЕ

1/16

Виктор КОВАЛЕНКО

Шахтер

Шальке

77' (3:0)

3:0 (г)

80-й

14.02.2019

ЛЕ

1/16

МАРЛОС

Шахтер

Айнтрахт Фр

9' (1:1)

2:2 (д)

90-й

06.09.2022

ЛЧ

ГТ

Марьян ШВЕД

Шахтер

Лейпциг

16' (1:0)

4:1 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; СК - Суперкубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; Р1 - первый раунл; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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