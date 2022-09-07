Марьян Швед оформил два голевых юбилея

Первый гол Марьяна Шведа в ворота «Лейпцига» стал 90-м для украинских команд в еврокубковых баталиях с командами из Германии (ФРГ). 45 мячей наши клубы забили немцам в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 40 (с учетом трех последующих голов «Лейпцигу») - в Лиге (Кубке) чемпионов, 5 - в Кубке кубков и 3 - в Суперкубке УЕФА. Посильную лепту в юбилей внесли 11 украинских команд: «Динамо» - 39 голов, «Шахтер» - 30, «Днепр» - 5, «Заря», «Черноморец» - по 4, «Карпаты» - 3, «Ворскла», «Металлист», «Металлург» Д - по 2, «Александрия», «Таврия» - по 1.

Юбилейным оказался и второй гол Шведа «красным быкам» - 1550-м для украинцев за 57 лет выступления в еврокубках. Не отстал от Марьяна и Ласина Траоре, который записал на свой счет 40-й мяч наших клубов в поединках с немцами в Лиге (Кубке) чемпионов, в том числе 30-й - в основном турнире ЛЧ, а также 30-й гол «Шахтера» веврокубковых матчах с командами из Германии (ФРГ).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах с командами из Германии (ФРГ)

Гол Дата Ранг Стадия Автор гола Клуб Соперник Минута Счет 1-й 27.11.1973 КУ 1/8 Владимир ВЕРЕМЕЕВ Динамо Штутгарт 16' (1:0) 2:0 (д) 10-й 06.10.1975 СК Олег БЛОХИН Динамо Бавария 53' (2:0) 2:0 (д) 20-й 02.10.1985 КУ 1/32 Виктор ПАСУЛЬКО Черноморец Вердер 25' (1:1) 2:3 (г) 30-й 19.10.1999 ЛЧ ГТ1 Александр ГОЛОВКО Динамо Байер 61' (3:2) 4:2 (д) 40-й 25.09.2003 КУ Р1 Олег ВЕНГЛИНСКИЙ Днепр Гамбург 10' (1:0) 1:2 (г) 50-й 03.11.2005 КУ ГТ ФЕРНАНДИНЬЮ Шахтер Штутгарт 31' (1:0) 2:0 (г) 60-й 21.08.2012 ЛЧ КР4 Тарас МИХАЛИК Динамо Боруссия М 28' (1:1) 3:1 (г) 70-й 25.02.2016 ЛЕ 1/16 Виктор КОВАЛЕНКО Шахтер Шальке 77' (3:0) 3:0 (г) 80-й 14.02.2019 ЛЕ 1/16 МАРЛОС Шахтер Айнтрахт Фр 9' (1:1) 2:2 (д) 90-й 06.09.2022 ЛЧ ГТ Марьян ШВЕД Шахтер Лейпциг 16' (1:0) 4:1 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; СК - Суперкубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; Р1 - первый раунл; КР4 - четвертый квалификационный раунд.