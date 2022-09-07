Болельщики Лейпцига: «Одно из самых позорных поражений в истории клуба»

Фанаты немецкого футбольного клуба «РБ Лейпциг» раскритиковали команду за поражение в матче 1-го раунда группового этапа ЛЧ против «Шахтера».

Многие поражены ошибкой Гулачи, который вышел ближе к центру поля, чтобы помочь команде разыграть атаку, но допустил невероятную ошибку и подарил мяч Шведу, открывшему счет в матче. Фанаты «РБ Лейпцига» считают, что Швед забил два случайных гола, а затем немецкая команда «посыпалась».

Сейчас болельщики немецкого клуба вовсе не уверенны в то, что команда сможет занять 2-е место в группе, хотя после результатов жеребьевки особых сомнений не было. Также фанаты намекают на отставку Доменико Тодеско :

Sarso: Это «Лейпциг» настолько плохо играет или «Шахтер» не так слаб, как все об этом говорили? Думал, что это будет игра в одни ворота, но я не увидел какого-либо преимущества нашей команды. Даже не знаю, как это комментировать.

RoWy: Никогда не понимал логику вратарей и защитников, которые до последнего думают, что делать с мячом. По их логике лучше пропустить гол, чем выбить мяч в аут? Наш первый пропущенный гол теперь будут долго вспоминать и включать в разные смешные рейтинги.

Frank: Марьян Швед напомнил мне своими голами Филиппо Индзаги. Легендарный итальянский форвард тоже постоянно забивал какие-то странные и даже глупые голы, но при этом имел невероятную карьеру и играл за лучшие итальянские клубы. Так вот Швед хоть и не форвард, и играет он в другом стиле, но его два гола – это просто какое-то странное стечение обстоятельств.

Lode: Я вообще не мог себе представить, что мы пропустим даже один гол от «Шахтера»… Когда пропустили первый мяч, то я посмеялся и подумал, что сейчас команда разозлится и забьет ответные 3-4 гола, но...

Rudy: Все говорили, что самый опасный игрок «Шахтера» - это Мудрик, но до забитого гола он играл с низким коэффициентом пользы для команды. Да, гол он нам забил, но все равно не могу сказать, что это какой-нибудь выдающийся футболист. Писали, что «Шахтер» за него 50 миллионов требует, но этот парень и 25 не стоит.

Pintel: Видел раньше матчи «Шахтера» с другими немецкими командами и могу сказать, что сейчас мне украинская команда понравилась даже больше. Если бы мы играли сегодня против 10 бразильцев, то без проблем выиграли бы. Бразильцы не умеют играть весь матч от обороны, часто проваливаются. А сегодня у нас и моментов особо не было.

Fiers: Что вообще происходит? Как можно было проиграть и пропустить 4 гола от такой команды? Вы вообще там с ума сошли? Вратарь представил, что он Месси, защитники даже не пытались бежать вовсю, а атакующие игроки забыли, что надо бить по воротам. О «гениальном» тренере я уже вообще молчу…

Jarny: Думаю, что два глупых гола деморализовали команду. После второго пропущенного гола «Лейпциг» выглядел обреченным. Никто не ожидал, что «Шахтер» сможет забить даже один гол. А здесь – разгром.

Duc: С такой игрой нужно готовиться к 4-му месту в группе. В лучшем случае сможем сразиться с «Селтиком» за выход в Лигу Европы. Я много могу понять, ошибка вратаря, ошибка защитника, но 4 пропущенных гола от "«Шахтера»?! Это уже не случайность, а закономерность!

Birger: Худший матч сезона! Ужасные ошибки в обороне, ужасная игра вратаря, очень слабая игра в атаке, глупые тренерские решения... Некого похвалить, плохо играла вся команда! Даже не плохо, а противно!

Adenick: Мне кажется, что «Лейпциг» – это первая немецкая команда, которая так опозорилась в матче с «Шахтером». Завтра можно будет в соцсети не заходить, там будет миллион шуток по теме нашего поражения. Особенно о первом пропущенном голе.

Lybeer: Я прогнозировал, что матч завершится со счётом 4:1. Так и случилось. Единственное, что перепутал команды местами. Почему-то был уверен, что 4 гола забьет «Лейпциг».

Brecht: Посмотрел обзор матча «Селтик» – «Реал» и стало совсем грустно. Шотландцы оказались очень неприятной командой, с ними будет закрыт футбол и минимум моментов. И я не был бы уверен, что второе место мы сможем занять без проблем.

Tobi: Одно из самых позорных поражений в истории клуба. Дело даже не в том, что проиграли 1:4 дома. Дело в том, КОМУ мы проиграли, и в каком состоянии находится наш соперник. ИЗ «Шахтера» ушли почти все легионеры, почти все известные футболисты. В этой команде я слышал только о Мудрике, и Траоре вроде бы раньше в «Аяксе» играл. Все! «Шахтер» вынужден играть в чужой стране, вынужден был почти полностью менять состав и так далее. Я могу продолжать, но вы сами знаете все. И вот этой команде мы проиграли 1:4! Так стыдно мне давно не было за «Лейпциг».

Florian: После этого позорного матча есть только один вопрос: Тедеско сам подаст в отставку или его уволят завтра? Потому что тренер, который дома (!) проигрывает «Шахтеру» 1:4, просто не имеет права работать в нашем клубе. Пусть идет работать в чемпионат Сан-Марино, на большее он не способен.

Crates: Если ты не знаешь, как обыграть «Шахтер», особенно в ситуации, в которой он оказался, что вообще делать в Лиге чемпионов? Я разочарован и решениями тренерского штаба и действиями многих игроков. Важен даже не итоговый результат, а то, что нет игры, которая бы радовала болельщиков.

Randy: «Шахтер» забил гол, который бы насмешил меня, если бы я не был болельщиком «Лейпцига». Настолько все глупо выглядело, что даже не хочется особенно ругать голкипера. Представляю, какие эмоции он испытал в этой ситуации.

Noel: Если вратарь не знает, кому отдать мяч или все партнеры прикрыты, то он обязан выбить мяч за линию поля. Это простое правило, которое должен знать любой голкипер. Особенно это касается ситуации, когда вратарь вышел в поле. Но некоторые голкиперы почему очень хотят показать себя, привлечь внимание. Надеюсь, вратарь был доволен тем, как его называли на стадионе после пропущенного гола.

Olly: Думал, что мы «Шахтер» обыгрываем с разницей в 3-4 гола. Купил себе ящик пива, открыл его, но после первой банки даже пить расхотелось. Но не потому, что пиво плохое, просто настроение исчезло из-за игры «Лейпцига». Извините, но если у вас с таким «Шахтером» такие большие проблемы, то что будет в матчах с «Реалом»?

Boraland: Не знаю, что будет дальше и какие голы мы еще увидим… Но могу однозначно сказать, что «Шахтер» забил самый глупый гол сезона. Как минимум, сейчас. Не думал, что в Лиге чемпионов мы станем свидетелями такого дурного поступка. Наш вратарь решил, что он Нойер и может выходить в центр поля. Но для этого нужно уметь быстро принимать решения, а не думать два часа, кому отдать пас. После этого для нас уже все складывалось не так, как мы планировали.