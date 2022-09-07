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Украина. Премьер лига
07 сентября 2022, 08:42 | Обновлено 07 сентября 2022, 08:46
714
2

Соперники в УПЛ – друзья в еврокубках. Динамо поздравило Шахтер с победой

Киевский клуб написал поздравление в Instagram

07 сентября 2022, 08:42 | Обновлено 07 сентября 2022, 08:46
714
2
Соперники в УПЛ – друзья в еврокубках. Динамо поздравило Шахтер с победой
ФК Динамо Киев

Киевский клуб «Динамо» поздравил «Шахтер» с победой в 1-м туре группового раунда ЛЧ:

«С победой!», – написали киевляне под постом «Шахтера» в Instagram.

Отметим, что донецкий клуб разгромно обыграл немецкий «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов. На данный момент, «Шахтер» делит 1-е место в группе F с «Реалом».

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Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига Instagram Лига чемпионов РБ Лейпциг
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Комментарии 2
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Фанькин кот
Ждём поздравлений лично от Суркиса. И признания того бесспорного факта, что Шахтёр Чемпион!
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