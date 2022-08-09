Стало известно, когда Динамо сыграет против Шахтера в УПЛ

Обнародован полный календарь 1-го круга сезона УПЛ, который стартует 23 августа.

В 1-м туре 23 августа Динамо сыграет с Ингульцом на выезде, Шахтер дома – с Металлистом 1925.

Матч между Шахтером и Динамо пройдет в 7-м туре 15 октября.

Полный календарь первого круга УПЛ

1-й тур, 23.08.2022

Шахтер – Металлист 1925

Ингулец – Динамо

Заря – Ворскла

Днепр-1 – Александрия

Рух – Металлист

Минай – Львов

Колос – Кривбасс

Черноморец – Верес

2-й тур, 28.08.2022

Шахтер – Кривбасс

Динамо – Днепр-1

Львов – Заря

Металлист – Ингулец

Ворскла – Верес

Александрия – Минай

Колос – Рух

Металлист 1925 – Черноморец

3-й тур, 03.09.2022

Рух – Шахтер

Заря – Динамо

Днепр-1 – Верес

Александрия – Металлист

Металлист 1925 – Ворскла

Минай – Колос

Черноморец – Ингулец

Кривбасс – Львов

4-й тур, 10.09.2022

Шахтер – Черноморец

Динамо – Львов

Рух – Заря

Днепр-1 – Металлист 1925

Колос – Металлист

Ворскла – Александрия

Ингулец – Минай

Кривбасс – Верес

5-й тур, 01.10.2022

Металлист – Шахтер

Минай – Динамо

Заря – Кривбасс

Львов – Днепр-1

Ингулец – Ворскла

Черноморец – Александрия

Металлист 1925 – Колос

Верес – Рух

6-й тур, 08.10.2022

Львов – Шахтер

Динамо – Рух

Днепр-1 – Заря

Верес – Металлист

Ворскла – Черноморец

Кривбасс – Минай

Александрия – Металлист 1925

Колос – Ингулец

7-й тур, 15.10.2022

Шахтер – Динамо

Заря – Колос

Рух – Днепр-1

Металлист – Ворскла

Минай – Верес

Ингулец – Александрия

Черноморец – Кривбасс

Металлист 1925 – Львов

8-й тур, 19.10.2022

Шахтер – Колос

Динамо – Металлист

Черноморец – Заря

Днепр-1 – Ингулец

Ворскла – Рух

Металлист 1925 – Минай

Александрия – Кривбасс

Львов – Верес

9-й тур, 22.10.2022

Минай – Шахтер

Динамо – Ворскла

Верес – Заря

Металлист – Днепр-1

Александрия – Львов

Кривбасс – Ингулец

Колос – Черноморец

Рух – Металлист 1925

10-й тур, 29.10.2022

Шахтер – Александрия

Динамо – Кривбасс

Металлист 1925 – Заря

Днепр-1 – Черноморец

Львов – Металлист

Ворскла – Минай

Ингулец – Рух

Колос – Верес

11-й тур, 05.11.2022

Шахтер – Ингулец

Черноморец – Динамо

Заря – Металлист

Днепр-1 – Минай

Ворскла – Львов

Александрия – Колос

Рух – Кривбасс

Металлист 1925 – Верес

12-й тур, 09.11.2022

Верес – Шахтер

Динамо – Александрия

Ингулец – Заря

Колос – Днепр-1

Металлист – Металлист 1925

Кривбасс – Ворскла

Минай – Черноморец

Львов – Рух

13-й тур, 13.11.2022

Шахтер – Заря

Динамо – Колос

Ворскла – Днепр-1

Металлист – Кривбасс

Рух – Минай

Александрия – Верес

Металлист 1925 – Ингулец

Черноморец – Львов

14-й тур, 19.11.2022

Днепр-1 – Шахтер

Верес – Динамо

Заря – Александрия

Минай – Металлист

Колос – Ворскла

Ингулец – Львов

Рух – Черноморец

Кривбасс – Металлист 1925

15-й тур, 26.11.2022