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Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 20:17 | Обновлено 09 августа 2022, 21:01
1572
0

Стало известно, когда Динамо сыграет против Шахтера в УПЛ

В 1-м туре 23 августа Динамо сыграет с Ингульцом, Шахтер – с Металлистом 1925

09 августа 2022, 20:17 | Обновлено 09 августа 2022, 21:01
1572
0
Стало известно, когда Динамо сыграет против Шахтера в УПЛ
НСК Олимпийский

Обнародован полный календарь 1-го круга сезона УПЛ, который стартует 23 августа.

В 1-м туре 23 августа Динамо сыграет с Ингульцом на выезде, Шахтер дома – с Металлистом 1925.

Матч между Шахтером и Динамо пройдет в 7-м туре 15 октября.

Полный календарь первого круга УПЛ

1-й тур, 23.08.2022

  • Шахтер – Металлист 1925
  • Ингулец – Динамо
  • Заря – Ворскла
  • Днепр-1 – Александрия
  • Рух – Металлист
  • Минай – Львов
  • Колос – Кривбасс
  • Черноморец – Верес

2-й тур, 28.08.2022

  • Шахтер – Кривбасс
  • Динамо – Днепр-1
  • Львов – Заря
  • Металлист – Ингулец
  • Ворскла – Верес
  • Александрия – Минай
  • Колос – Рух
  • Металлист 1925 – Черноморец

3-й тур, 03.09.2022

  • Рух – Шахтер
  • Заря – Динамо
  • Днепр-1 – Верес
  • Александрия – Металлист
  • Металлист 1925 – Ворскла
  • Минай – Колос
  • Черноморец – Ингулец
  • Кривбасс – Львов

4-й тур, 10.09.2022

  • Шахтер – Черноморец
  • Динамо – Львов
  • Рух – Заря
  • Днепр-1 – Металлист 1925
  • Колос – Металлист
  • Ворскла – Александрия
  • Ингулец – Минай
  • Кривбасс – Верес

5-й тур, 01.10.2022

  • Металлист – Шахтер
  • Минай – Динамо
  • Заря – Кривбасс
  • Львов – Днепр-1
  • Ингулец – Ворскла
  • Черноморец – Александрия
  • Металлист 1925 – Колос
  • Верес – Рух

6-й тур, 08.10.2022

  • Львов – Шахтер
  • Динамо – Рух
  • Днепр-1 – Заря
  • Верес – Металлист
  • Ворскла – Черноморец
  • Кривбасс – Минай
  • Александрия – Металлист 1925
  • Колос – Ингулец

7-й тур, 15.10.2022

  • Шахтер – Динамо
  • Заря – Колос
  • Рух – Днепр-1
  • Металлист – Ворскла
  • Минай – Верес
  • Ингулец – Александрия
  • Черноморец – Кривбасс
  • Металлист 1925 – Львов

8-й тур, 19.10.2022

  • Шахтер – Колос
  • Динамо – Металлист
  • Черноморец – Заря
  • Днепр-1 – Ингулец
  • Ворскла – Рух
  • Металлист 1925 – Минай
  • Александрия – Кривбасс
  • Львов – Верес

9-й тур, 22.10.2022

  • Минай – Шахтер
  • Динамо – Ворскла
  • Верес – Заря
  • Металлист – Днепр-1
  • Александрия – Львов
  • Кривбасс – Ингулец
  • Колос – Черноморец
  • Рух – Металлист 1925

10-й тур, 29.10.2022

  • Шахтер – Александрия
  • Динамо – Кривбасс
  • Металлист 1925 – Заря
  • Днепр-1 – Черноморец
  • Львов – Металлист
  • Ворскла – Минай
  • Ингулец – Рух
  • Колос – Верес

11-й тур, 05.11.2022

  • Шахтер – Ингулец
  • Черноморец – Динамо
  • Заря – Металлист
  • Днепр-1 – Минай
  • Ворскла – Львов
  • Александрия – Колос
  • Рух – Кривбасс
  • Металлист 1925 – Верес

12-й тур, 09.11.2022

  • Верес – Шахтер
  • Динамо – Александрия
  • Ингулец – Заря
  • Колос – Днепр-1
  • Металлист – Металлист 1925
  • Кривбасс – Ворскла
  • Минай – Черноморец
  • Львов – Рух

13-й тур, 13.11.2022

  • Шахтер – Заря
  • Динамо – Колос
  • Ворскла – Днепр-1
  • Металлист – Кривбасс
  • Рух – Минай
  • Александрия – Верес
  • Металлист 1925 – Ингулец
  • Черноморец – Львов

14-й тур, 19.11.2022

  • Днепр-1 – Шахтер
  • Верес – Динамо
  • Заря – Александрия
  • Минай – Металлист
  • Колос – Ворскла
  • Ингулец – Львов
  • Рух – Черноморец
  • Кривбасс – Металлист 1925

15-й тур, 26.11.2022

  • Шахтер – Ворскла
  • Динамо – Металлист 1925
  • Заря – Минай
  • Кривбасс – Днепр-1
  • Черноморец – Металлист
  • Александрия – Рух
  • Ингулец – Верес
  • Львов – Колос
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Источник UA-Football
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