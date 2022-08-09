Стало известно, когда Динамо сыграет против Шахтера в УПЛ
В 1-м туре 23 августа Динамо сыграет с Ингульцом, Шахтер – с Металлистом 1925
Обнародован полный календарь 1-го круга сезона УПЛ, который стартует 23 августа.
В 1-м туре 23 августа Динамо сыграет с Ингульцом на выезде, Шахтер дома – с Металлистом 1925.
Матч между Шахтером и Динамо пройдет в 7-м туре 15 октября.
Полный календарь первого круга УПЛ
1-й тур, 23.08.2022
- Шахтер – Металлист 1925
- Ингулец – Динамо
- Заря – Ворскла
- Днепр-1 – Александрия
- Рух – Металлист
- Минай – Львов
- Колос – Кривбасс
- Черноморец – Верес
2-й тур, 28.08.2022
- Шахтер – Кривбасс
- Динамо – Днепр-1
- Львов – Заря
- Металлист – Ингулец
- Ворскла – Верес
- Александрия – Минай
- Колос – Рух
- Металлист 1925 – Черноморец
3-й тур, 03.09.2022
- Рух – Шахтер
- Заря – Динамо
- Днепр-1 – Верес
- Александрия – Металлист
- Металлист 1925 – Ворскла
- Минай – Колос
- Черноморец – Ингулец
- Кривбасс – Львов
4-й тур, 10.09.2022
- Шахтер – Черноморец
- Динамо – Львов
- Рух – Заря
- Днепр-1 – Металлист 1925
- Колос – Металлист
- Ворскла – Александрия
- Ингулец – Минай
- Кривбасс – Верес
5-й тур, 01.10.2022
- Металлист – Шахтер
- Минай – Динамо
- Заря – Кривбасс
- Львов – Днепр-1
- Ингулец – Ворскла
- Черноморец – Александрия
- Металлист 1925 – Колос
- Верес – Рух
6-й тур, 08.10.2022
- Львов – Шахтер
- Динамо – Рух
- Днепр-1 – Заря
- Верес – Металлист
- Ворскла – Черноморец
- Кривбасс – Минай
- Александрия – Металлист 1925
- Колос – Ингулец
7-й тур, 15.10.2022
- Шахтер – Динамо
- Заря – Колос
- Рух – Днепр-1
- Металлист – Ворскла
- Минай – Верес
- Ингулец – Александрия
- Черноморец – Кривбасс
- Металлист 1925 – Львов
8-й тур, 19.10.2022
- Шахтер – Колос
- Динамо – Металлист
- Черноморец – Заря
- Днепр-1 – Ингулец
- Ворскла – Рух
- Металлист 1925 – Минай
- Александрия – Кривбасс
- Львов – Верес
9-й тур, 22.10.2022
- Минай – Шахтер
- Динамо – Ворскла
- Верес – Заря
- Металлист – Днепр-1
- Александрия – Львов
- Кривбасс – Ингулец
- Колос – Черноморец
- Рух – Металлист 1925
10-й тур, 29.10.2022
- Шахтер – Александрия
- Динамо – Кривбасс
- Металлист 1925 – Заря
- Днепр-1 – Черноморец
- Львов – Металлист
- Ворскла – Минай
- Ингулец – Рух
- Колос – Верес
11-й тур, 05.11.2022
- Шахтер – Ингулец
- Черноморец – Динамо
- Заря – Металлист
- Днепр-1 – Минай
- Ворскла – Львов
- Александрия – Колос
- Рух – Кривбасс
- Металлист 1925 – Верес
12-й тур, 09.11.2022
- Верес – Шахтер
- Динамо – Александрия
- Ингулец – Заря
- Колос – Днепр-1
- Металлист – Металлист 1925
- Кривбасс – Ворскла
- Минай – Черноморец
- Львов – Рух
13-й тур, 13.11.2022
- Шахтер – Заря
- Динамо – Колос
- Ворскла – Днепр-1
- Металлист – Кривбасс
- Рух – Минай
- Александрия – Верес
- Металлист 1925 – Ингулец
- Черноморец – Львов
14-й тур, 19.11.2022
- Днепр-1 – Шахтер
- Верес – Динамо
- Заря – Александрия
- Минай – Металлист
- Колос – Ворскла
- Ингулец – Львов
- Рух – Черноморец
- Кривбасс – Металлист 1925
15-й тур, 26.11.2022
- Шахтер – Ворскла
- Динамо – Металлист 1925
- Заря – Минай
- Кривбасс – Днепр-1
- Черноморец – Металлист
- Александрия – Рух
- Ингулец – Верес
- Львов – Колос
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