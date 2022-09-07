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  4. ШЛАГЕР: «Проигрыш трудно объяснить. Ведь Шахтер не играл лучше нас»
Лига чемпионов
07 сентября 2022, 06:32 | Обновлено 07 сентября 2022, 06:47
1404
1

ШЛАГЕР: «Проигрыш трудно объяснить. Ведь Шахтер не играл лучше нас»

Полузащитник «РБ Лейпциг» прокомментировал поражение в матче 1-го тура

07 сентября 2022, 06:32 | Обновлено 07 сентября 2022, 06:47
1404
1
ШЛАГЕР: «Проигрыш трудно объяснить. Ведь Шахтер не играл лучше нас»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «РБ Лейпциг» Ксавер Шлагер прокомментировал поражение в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:4):

«Настоящим ударом для нас стал их второй гол. Если бы мы продолжали прессинговать еще 15 минут после того, как сравняли счет, и еще больше оттеснили «Шахтер», игра была бы более плотной. Но они снова вышли вперед с первой же атаки. Во втором тайме это их подстегнуло и придало им больше уверенности, и они все защищались, что еще больше усложняло нам задачу.

Мы все грустны и подавлены. У нас большие амбиции как у команды, и, конечно, мы хотим побеждать. Проиграть так, как мы это сделали, очень обидно. Если бы мы явно были худшей командой, и «Шахтер» обыграл нас по делу, я бы сказал: «Ладно, они были лучше». Но сегодня это было не так. Проигрыш трудно объяснить».

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Ксавер Шлагер Шахтер Донецк РБ Лейпциг Лига чемпионов РБ Лейпциг - Шахтер
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Источник РБ Лейпциг
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Ivan Vismutenko
Шахтёр играл в комбат униформ  и за ЗСУ  
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