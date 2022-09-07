ШЛАГЕР: «Проигрыш трудно объяснить. Ведь Шахтер не играл лучше нас»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Ксавер Шлагер прокомментировал поражение в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:4):

«Настоящим ударом для нас стал их второй гол. Если бы мы продолжали прессинговать еще 15 минут после того, как сравняли счет, и еще больше оттеснили «Шахтер», игра была бы более плотной. Но они снова вышли вперед с первой же атаки. Во втором тайме это их подстегнуло и придало им больше уверенности, и они все защищались, что еще больше усложняло нам задачу.

Мы все грустны и подавлены. У нас большие амбиции как у команды, и, конечно, мы хотим побеждать. Проиграть так, как мы это сделали, очень обидно. Если бы мы явно были худшей командой, и «Шахтер» обыграл нас по делу, я бы сказал: «Ладно, они были лучше». Но сегодня это было не так. Проигрыш трудно объяснить».