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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 06:07 | Обновлено 07 сентября 2022, 06:44
1877
0

Большая ошибка! Гулачи рассказал, как привез гол, подарив мяч Шведу

Вратарь «РБ Лейпциг» прокомментировал поражение в матче 1-го тура ЛЧ

07 сентября 2022, 06:07 | Обновлено 07 сентября 2022, 06:44
1877
0
Большая ошибка! Гулачи рассказал, как привез гол, подарив мяч Шведу
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «РБ Лейпциг» Петер Гулачи прокомментировал поражение в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:4), в котором он курьезным образом привез себе гол, подарив мяч Марьяну Шведу:

«Первый гол соперника был моей большой ошибкой, и этого не должно было случиться. После этого мы отыгрались и сравняли счет. Второй гол донецкого «Шахтера» стал для нас настоящим ударом, морально и по зубам. Если вы посмотрите на игру, мы выложились на все 90 минут.

Когда мы проигрывали 1:2, мы немного раскрылись, и не были так защищены в обороне. Мы очень хотели выиграть игру, но сейчас многое идет против нас. Мы склонны совершать ошибки прямо сейчас и подвергаемся быстрому наказанию. Мы очень плохо начали сезон, в эти выходные у нас будет важная игра против дортмундской «Боруссии», где мы должны выложиться по полной. Тренер ничего не может сделать с голами, которые мы пропустили. Мы создавали моменты и рисковали всем. Тренер не имеет никакого отношения к нашим ошибкам на поле, мы все взрослые люди.

Мы – команда и тренер – должны все изменить. Мы хотели сегодня показать реакцию, но не получилось. Мы играли неплохо. Четыре пропущенных нами гола фактически были четырьмя голами в свои ворота».

ГОЛ! 0:1. Марьян Швед, 16 мин

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Шахтер Донецк РБ Лейпциг Лига чемпионов РБ Лейпциг - Шахтер Петер Гулачи Марьян Швед видео голов и обзор курьезы
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Источник РБ Лейпциг
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