Лига конференций06 сентября 2022, 18:11 |
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Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Днепр-1 – АЗ
На матче Лиги конференций будет работать судейская бригада из Израиля
06 сентября 2022, 18:11 |
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Стал известен состав судейской бригады, которая будет обслуживать матч первого тура группового раунда Лиги конференций «Днепр-1» – АЗ.
Арбитр матча – Йигаль Фрид из Израиля. На линиях ему помогут соотечественники Матитьяу Якобов и Омер Барбиро. Четвертый арбитр тоже из Израиля – Шалом Бен Аврам.
Матч состоится 8 сентября в Кошице, начало в 22:00 по Киеву.
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