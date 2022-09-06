Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Днепр-1 – АЗ

Стал известен состав судейской бригады, которая будет обслуживать матч первого тура группового раунда Лиги конференций «Днепр-1» – АЗ.

Арбитр матча – Йигаль Фрид из Израиля. На линиях ему помогут соотечественники Матитьяу Якобов и Омер Барбиро. Четвертый арбитр тоже из Израиля – Шалом Бен Аврам.

Матч состоится 8 сентября в Кошице, начало в 22:00 по Киеву.