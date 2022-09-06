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Лига конференций
06 сентября 2022, 18:11 |
252
0

Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Днепр-1 – АЗ

На матче Лиги конференций будет работать судейская бригада из Израиля

06 сентября 2022, 18:11 |
252
0
Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Днепр-1 – АЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Йигаль Фрид

Стал известен состав судейской бригады, которая будет обслуживать матч первого тура группового раунда Лиги конференций «Днепр-1» – АЗ.

Арбитр матча – Йигаль Фрид из Израиля. На линиях ему помогут соотечественники Матитьяу Якобов и Омер Барбиро. Четвертый арбитр тоже из Израиля – Шалом Бен Аврам.

Матч состоится 8 сентября в Кошице, начало в 22:00 по Киеву.

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Источник УЕФА
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