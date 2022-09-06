«Выдающаяся команда». Аллегри назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Массимилиано Аллегри в преддверии матча 1-го тура групповой стадии чемпионского евротурнира с «ПСЖ» заявил, что его команде для выхода из группы в плей-офф необходимо набрать 10 очков. И «старая синьора» по признанию тренера бороться за турнирные баллы будет с первого поединка.

«Матч с «ПСЖ» – хорошая возможность сыграть с выдающейся командой. Нас ждет хороший матч. Без разницы, возьмем ли мы три очка в матче с «ПСЖ». Главное, чтобы в итоге мы набрали 10 очков.

Лига чемпионов дарит особые эмоции. Играть в этом турнире – честь для всех нас, а матч с «ПСЖ» входит в число самых прекрасных из возможных. «ПСЖ» – одна из сильнейших команд. Я считаю, что это фаворит номер один в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Нам нужно делать шаг за шагом и становиться лучше», – рассказал Аллегри.

Игра «ПСЖ» - «Ювентус» состоится сегодня, во вторник 6 сентября, начало – в 22:00 по Киеву.