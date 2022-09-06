Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Выдающаяся команда». Аллегри назвал главного фаворита Лиги чемпионов
Лига чемпионов
06 сентября 2022, 16:05 | Обновлено 06 сентября 2022, 17:14
1360
2

«Выдающаяся команда». Аллегри назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Тренер «Ювентуса» - о предстоящем визите подопечных в гости к «ПСЖ»

06 сентября 2022, 16:05 | Обновлено 06 сентября 2022, 17:14
1360
2
«Выдающаяся команда». Аллегри назвал главного фаворита Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Массимилиано Аллегри в преддверии матча 1-го тура групповой стадии чемпионского евротурнира с «ПСЖ» заявил, что его команде для выхода из группы в плей-офф необходимо набрать 10 очков. И «старая синьора» по признанию тренера бороться за турнирные баллы будет с первого поединка.

«Матч с «ПСЖ» – хорошая возможность сыграть с выдающейся командой. Нас ждет хороший матч. Без разницы, возьмем ли мы три очка в матче с «ПСЖ». Главное, чтобы в итоге мы набрали 10 очков.

Лига чемпионов дарит особые эмоции. Играть в этом турнире – честь для всех нас, а матч с «ПСЖ» входит в число самых прекрасных из возможных. «ПСЖ» – одна из сильнейших команд. Я считаю, что это фаворит номер один в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Нам нужно делать шаг за шагом и становиться лучше», – рассказал Аллегри.

Игра «ПСЖ» - «Ювентус» состоится сегодня, во вторник 6 сентября, начало – в 22:00 по Киеву.

По теме:
Гвардиола назвал условие для провала «Ман Сити» в Лиге чемпионов
ХАВИ: «Барселона мечтает о том, чтобы победить в Лиге чемпионов»
ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Понимаю, что наконец-таки должен победить в ЛЧ»
Массимилиано Аллегри Ювентус Лига чемпионов ПСЖ - Ювентус ПСЖ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда и с кем Украина сыграет в 1/4 финала ЧМ по волейболу
Волейбол | 05 сентября 2022, 22:30 2
Стало известно, когда и с кем Украина сыграет в 1/4 финала ЧМ по волейболу
Стало известно, когда и с кем Украина сыграет в 1/4 финала ЧМ по волейболу

7 сентября в 22:00 Украина проведет четвертьфинал против Словении

Странное решение от УЕФА. Шахтер не сможет использовать логотип United24
Футбол | 06 сентября 2022, 12:29 9
Странное решение от УЕФА. Шахтер не сможет использовать логотип United24
Странное решение от УЕФА. Шахтер не сможет использовать логотип United24

В матчах Лиги чемпионов донецкий клуб будет выступать с титульным спонсором СКМ

Реванш состоялся. Украина победила Италию на Евробаскете
Баскетбол | 05.09.2022, 23:54
Реванш состоялся. Украина победила Италию на Евробаскете
Реванш состоялся. Украина победила Италию на Евробаскете
Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А
Футбол | 05.09.2022, 21:33
Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А
Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А
Форвард, которого сватали в Динамо, перейдет в Хатайспор
Футбол | 06.09.2022, 10:49
Форвард, которого сватали в Динамо, перейдет в Хатайспор
Форвард, которого сватали в Динамо, перейдет в Хатайспор
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nick.Grabowski
А в чому ця команда видатна?
В тому, що якісь арабські шейхи закидають в неї сотні мільйонів доларів?
А що тут видатного, якщо ці гроші отримано від видобутку природних копалин?
Якщо такі люди як Аллегрі говорять такі дурниці - то звісно італійський футбол в глибокій кризі є і буде надалі.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Телеканал Setanta опубликовал заявление по поводу матча Кривбасса и Львова
Телеканал Setanta опубликовал заявление по поводу матча Кривбасса и Львова
04.09.2022, 20:50 20
Футбол
Уронил его хуком! Руис победил Ортиса по очкам и стал претендентом на пояс
Уронил его хуком! Руис победил Ортиса по очкам и стал претендентом на пояс
05.09.2022, 08:25 9
Бокс
Руис победил Ортиса, поваляв его по рингу. Он собирается идти на Уайлдера
Руис победил Ортиса, поваляв его по рингу. Он собирается идти на Уайлдера
05.09.2022, 15:13 1
Бокс
Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику
Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику
05.09.2022, 09:22 5
Футбол
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
05.09.2022, 08:45 1
Бокс
МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты
МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты
04.09.2022, 20:25 13
Футбол
Руис и Ортис созданы для шоу. Но для Энди поединок точно не будет простым
Руис и Ортис созданы для шоу. Но для Энди поединок точно не будет простым
05.09.2022, 00:15 3
Бокс
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
05.09.2022, 20:30 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности