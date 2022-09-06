Массимилиано АЛЛЕГРИ: «ПСЖ – главный фаворит Лиги чемпионов»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

«Чтобы выйти из группы, нам нужно 10 очков. На мой взгляд, ПСЖ – главный фаворит этой Лиги чемпионов. Это будет хороший матч, и мы намерены провести хорошую игру с технической точки зрения. Анхель Ди Мария? В воскресенье он чувствовал себя лучше, но рисковать игроком, когда он не готов на 100 процентов, было бы глупо», - сказал Аллегри.

Матч ПСЖ – «Ювентус» состоится во вторник, 6 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.