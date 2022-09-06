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Лига чемпионов
06 сентября 2022, 10:54 | Обновлено 06 сентября 2022, 11:03
182
1

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «ПСЖ – главный фаворит Лиги чемпионов»

Наставник «Ювентуса» – о сопернике по предстоящему матчу

06 сентября 2022, 10:54 | Обновлено 06 сентября 2022, 11:03
182
1
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «ПСЖ – главный фаворит Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

«Чтобы выйти из группы, нам нужно 10 очков. На мой взгляд, ПСЖ – главный фаворит этой Лиги чемпионов. Это будет хороший матч, и мы намерены провести хорошую игру с технической точки зрения. Анхель Ди Мария? В воскресенье он чувствовал себя лучше, но рисковать игроком, когда он не готов на 100 процентов, было бы глупо», - сказал Аллегри.

Матч ПСЖ – «Ювентус» состоится во вторник, 6 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Массимилиано Аллегри Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ - Ювентус Ювентус
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Источник УЕФА
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StringerBell
Как и МанСити, и так каждый год, а кто выигрывает мы знаем сами 
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