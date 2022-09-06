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Лига чемпионов
06 сентября 2022, 12:38 | Обновлено 06 сентября 2022, 12:39
194
0

ГАЛТЬЕ: «Не думаю, что ПСЖ — фаворит Лиги чемпионов»

Наставник парижской команды – о шансах подопечных на европейский триумф

06 сентября 2022, 12:38 | Обновлено 06 сентября 2022, 12:39
194
0
ГАЛТЬЕ: «Не думаю, что ПСЖ — фаворит Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine

56-летний Кристоф Галтье оценивая перспективы своей команды в новой кампании Лиги чемпионов, не смог назвать ее фаворитом в борьбе за титул.

«Не думаю, что «ПСЖ» - фаворит Лиги чемпионов. Сказать об этом - значит принизить конкурентов. Каждый сезон восемь или девять клубов надеются, что смогут завоевать титул Лиги чемпионов, но часто они даже не доходят до финала, так как случаются сюрпризы, невероятные сценарии. Но у нас есть стремление к победе», – заявил Галтье

Сегодня, во вторник 6 сентября, «ПСЖ» в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов примет дома «Ювентус». Игра начнется в 22:00 по Киеву. Также в группе Н, где выступают парижская и туринская команды, сыграют «Маккаби» из Хайфы и «Бенфика».

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Кристоф Галтье ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Ювентус
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Источник Sport.ua
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