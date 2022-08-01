Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристоф Галтье выиграл первый трофей на тренерском мостике ПСЖ
Франция
01 августа 2022, 00:37 | Обновлено 01 августа 2022, 00:47
18
0

Кристоф Галтье выиграл первый трофей на тренерском мостике ПСЖ

В поединке за Суперкубок Франции «ПСЖ» разгромил «Нант» в Тель-Авиве

01 августа 2022, 00:37 | Обновлено 01 августа 2022, 00:47
18
0
Кристоф Галтье выиграл первый трофей на тренерском мостике ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье выиграл первый трофей на тренерском мостике парижской команды.

55-летний специалист ранее выигрывал чемпионат Франции 2020/21 с «Лиллем», а также Кубок французской лиги 2012/13, возглавляя «Сент-Этьен».

В Тель-Авиве в поединке за Суперкубок Франции «ПСЖ» разгромил «Нант» (4:0), голами отличились Неймар (дубль), Лионель Месси и Серхио Рамос.

По теме:
Дубль Неймара, голы Месси и Рамоса. ПСЖ завоевал Суперкубок Франции
ПСЖ – Нант. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ - Нант. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Франции
Кристоф Галтье ПСЖ Нант Суперкубок Франции по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
Футбол | 31 июля 2022, 18:42 11
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»

Дипломат предложил закрыть тему и перевернуть страницу

Невероятный прорыв. Ферстаппен выиграл в Венгрии, провал Леклера
Авто/мото | 31 июля 2022, 17:44 5
Невероятный прорыв. Ферстаппен выиграл в Венгрии, провал Леклера
Невероятный прорыв. Ферстаппен выиграл в Венгрии, провал Леклера

Макс добыл победу, стартуя с 10-го места

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший легионер Динамо перешел в АЕК
Футбол | 31.07.2022, 15:51
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший легионер Динамо перешел в АЕК
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший легионер Динамо перешел в АЕК
Спортивный директор Штурма: «Динамо избавило нас от ада в столице Турции»
Футбол | 31.07.2022, 09:20
Спортивный директор Штурма: «Динамо избавило нас от ада в столице Турции»
Спортивный директор Штурма: «Динамо избавило нас от ада в столице Турции»
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
Футбол | 31.07.2022, 21:40
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неудача Музычук. Сборные Украины синхронно победили на шахматной Олимпиаде
Неудача Музычук. Сборные Украины синхронно победили на шахматной Олимпиаде
30.07.2022, 23:14
Другие виды
Закрыл серию из трех поражений! Деревянченко победил Конли по очкам
Закрыл серию из трех поражений! Деревянченко победил Конли по очкам
31.07.2022, 03:30 1
Бокс
ВИДЕО. Девушка вывесила оскорбительный плакат на матче Минай – Верес
ВИДЕО. Девушка вывесила оскорбительный плакат на матче Минай – Верес
30.07.2022, 18:44 6
Футбол
Трансляция второго боя Усик – Джошуа для украинцев будет бесплатной
Трансляция второго боя Усик – Джошуа для украинцев будет бесплатной
30.07.2022, 19:08 2
Бокс
Названа дата следующего боя Ломаченко
Названа дата следующего боя Ломаченко
30.07.2022, 15:20 1
Бокс
Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
30.07.2022, 16:31
Футбол
Президент Фенербахче: «Мы не будем извиняться перед Украиной»
Президент Фенербахче: «Мы не будем извиняться перед Украиной»
30.07.2022, 15:12 48
Футбол
Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
30.07.2022, 16:07 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем