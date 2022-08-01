Кристоф Галтье выиграл первый трофей на тренерском мостике ПСЖ

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье выиграл первый трофей на тренерском мостике парижской команды.

55-летний специалист ранее выигрывал чемпионат Франции 2020/21 с «Лиллем», а также Кубок французской лиги 2012/13, возглавляя «Сент-Этьен».

В Тель-Авиве в поединке за Суперкубок Франции «ПСЖ» разгромил «Нант» (4:0), голами отличились Неймар (дубль), Лионель Месси и Серхио Рамос.