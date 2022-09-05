Людмила Киченок завершила выступления на US Open
Украинка в дуэте с Аленой Остапенко не смогла пробиться в 1/4 финала
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила борьбу в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.
В третьем раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под 4-м номером, проиграли 14-му сеяному тандему Каролин Гарсия / Кристина Младенович (Франция).
US Open. Третий круг
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Каролин Гарсия / Кристина Младенович – 4:6, 2:6
Отметим, что француженки выбили Люду и Алену на Ролан Гаррос, выиграв после этого титул. Но тогда это был полуфинал.
Ранее матч аналогичного раунда парного разряда проиграла Марта Костюк.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный серб пропустит турнир в Валенсии
В «Лестере» собирались купить защитника «Динамо» в летнее межсезонье