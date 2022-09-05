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US Open
05 сентября 2022, 23:29 | Обновлено 05 сентября 2022, 23:30
443
1

Людмила Киченок завершила выступления на US Open

Украинка в дуэте с Аленой Остапенко не смогла пробиться в 1/4 финала

05 сентября 2022, 23:29 | Обновлено 05 сентября 2022, 23:30
443
1
Людмила Киченок завершила выступления на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила борьбу в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.

В третьем раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под 4-м номером, проиграли 14-му сеяному тандему ​​Каролин Гарсия / Кристина Младенович (Франция).

US Open. Третий круг
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Каролин Гарсия / Кристина Младенович – 4:6, 2:6

Отметим, что француженки выбили Люду и Алену на Ролан Гаррос, выиграв после этого титул. Но тогда это был полуфинал.

Ранее матч аналогичного раунда парного разряда проиграла Марта Костюк.

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Людмила Киченок Кристина Младенович Каролин Гарсия смотреть онлайн Алена Остапенко US Open 2022
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Fdail
Против таких соперниц надо включаться с первого гейма( это особенно адресовано Люде), а не с середины второго сета.  А пока пускай набираются опыта , стабильности и ждём эту пару на следующих ТБШ. Хотя остался ещё Итоговый , куда Киченок с Остапенко практически 100 процентов попадают.
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