Людмила Киченок завершила выступления на US Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила борьбу в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.

В третьем раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под 4-м номером, проиграли 14-му сеяному тандему ​​Каролин Гарсия / Кристина Младенович (Франция).

US Open. Третий круг

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Каролин Гарсия / Кристина Младенович – 4:6, 2:6

Отметим, что француженки выбили Люду и Алену на Ролан Гаррос, выиграв после этого титул. Но тогда это был полуфинал.

Ранее матч аналогичного раунда парного разряда проиграла Марта Костюк.