Джеймс открыл голевой счет Канады в УПЛ
В чемпионатах Украины забивали игроки из 13 стран Нового Света
В матче с «Ингульцом» (1:1) голевой счет в УПЛ открыл 29-летний канадский легионер «Черноморца» Манджерекар Джеймс. Он стал игроком 61-й страны дальнего зарубежья, в том числе 13-й из Нового Света, чьи представители забивали в чемпионатах Украины.
К слову, в рядах «моряков» голевую премьеру отметили футболисты еще двух государств: США (Евгений Стариков) и Исландии (Аудни Вильхьяльмссон).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные голы представителей стран Нового Света в чемпионатах Украины
|
Страна
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Бразилия
|
28.03.1996
|
ЭМЕРСОН
|
Днепр
|
Кремень (д)
|
2:0
|
Уругвай
|
12.07.2002
|
Дамиан РОДРИГЕС
|
Шахтер
|
Таврия (д)
|
5:2
|
Аргентина
|
20.07.2004
|
Роберто НАННИ
|
Динамо
|
Закарпатье (г)
|
2:1
|
Перу
|
20.09.2004
|
Андрес МЕНДОСА
|
Металлург Д
|
Ильичевец (д)
|
2:1
|
Антилы
|
24.09.2006
|
Сендлей БИТО
|
Сталь А
|
Харьков (д)
|
4:2
|
Боливия
|
01.11.2008
|
Марсело МОРЕНО
|
Шахтер
|
Заря (д)
|
3:1
|
Мексика
|
23.05.2009
|
Нери КАСТИЛЬО
|
Шахтер
|
Таврия (д)
|
2:0
|
Парагвай
|
20.09.2014
|
Альдо АДОРНО
|
Металлург Д
|
Ильичевец (д)
|
3:0
|
США
|
20.09.2015
|
Евгений СТАРИКОВ
|
Черноморец
|
Говерла (г)
|
1:1
|
Коста-Рика
|
13.03.2016
|
Джон РУИС
|
Днепр
|
Шахтер (д)
|
4:1
|
Колумбия
|
10.09.2017
|
Хорхе КАРРАСКАЛЬ
|
Карпаты
|
Верес (д)
|
1:6
|
Венесуэла
|
11.08.2021
|
Эрик РАМИРЕС
|
Динамо
|
Минай (д)
|
2:0
|
Канада
|
04.09.2022
|
Манджерекар ДЖЕЙМС
|
Черноморец
|
Ингулец (д)
|
1:1
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