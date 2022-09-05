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Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 14:48 | Обновлено 05 сентября 2022, 15:11
531
1

Джеймс открыл голевой счет Канады в УПЛ

В чемпионатах Украины забивали игроки из 13 стран Нового Света

05 сентября 2022, 14:48 | Обновлено 05 сентября 2022, 15:11
531
1
Джеймс открыл голевой счет Канады в УПЛ
ФК Митьюлланд. Манджерекар Джеймс

В матче с «Ингульцом» (1:1) голевой счет в УПЛ открыл 29-летний канадский легионер «Черноморца» Манджерекар Джеймс. Он стал игроком 61-й страны дальнего зарубежья, в том числе 13-й из Нового Света, чьи представители забивали в чемпионатах Украины.

К слову, в рядах «моряков» голевую премьеру отметили футболисты еще двух государств: США (Евгений Стариков) и Исландии (Аудни Вильхьяльмссон).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные голы представителей стран Нового Света в чемпионатах Украины

Страна

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Бразилия

28.03.1996

ЭМЕРСОН

Днепр

Кремень (д)

2:0

Уругвай

12.07.2002

Дамиан РОДРИГЕС

Шахтер

Таврия (д)

5:2

Аргентина

20.07.2004

Роберто НАННИ

Динамо

Закарпатье (г)

2:1

Перу

20.09.2004

Андрес МЕНДОСА

Металлург Д

Ильичевец (д)

2:1

Антилы

24.09.2006

Сендлей БИТО

Сталь А

Харьков (д)

4:2

Боливия

01.11.2008

Марсело МОРЕНО

Шахтер

Заря (д)

3:1

Мексика

23.05.2009

Нери КАСТИЛЬО

Шахтер

Таврия (д)

2:0

Парагвай

20.09.2014

Альдо АДОРНО

Металлург Д

Ильичевец (д)

3:0

США

20.09.2015

Евгений СТАРИКОВ

Черноморец

Говерла (г)

1:1

Коста-Рика

13.03.2016

Джон РУИС

Днепр

Шахтер (д)

4:1

Колумбия

10.09.2017

Хорхе КАРРАСКАЛЬ

Карпаты

Верес (д)

1:6

Венесуэла

11.08.2021

Эрик РАМИРЕС

Динамо

Минай (д)

2:0

Канада

04.09.2022

Манджерекар ДЖЕЙМС

Черноморец

Ингулец (д)

1:1
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Источник Sport.ua
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Эмори Блейн
Не ганьбіться,що це ще за таке "дальнє зарубіжжя"??? Ви совєтських газет начитались? Тобто,наприклад,Владивосток - це ближнє зарубіжжя,бо Росія,а Канада - дальнє?
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