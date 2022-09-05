Джеймс открыл голевой счет Канады в УПЛ

В матче с «Ингульцом» (1:1) голевой счет в УПЛ открыл 29-летний канадский легионер «Черноморца» Манджерекар Джеймс. Он стал игроком 61-й страны дальнего зарубежья, в том числе 13-й из Нового Света, чьи представители забивали в чемпионатах Украины.

К слову, в рядах «моряков» голевую премьеру отметили футболисты еще двух государств: США (Евгений Стариков) и Исландии (Аудни Вильхьяльмссон).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные голы представителей стран Нового Света в чемпионатах Украины