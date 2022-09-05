ФОТО. Ювентус презентовал третий комплект формы

«Ювентуса» презентовал третий комплект формы, в котором туринский клуб планирует выступать в сезоне-2022/23.

Новая форма «Ювентуса» представлена в качестве уникального узора калейдоскопа, имея при этом нестандартную для туринцев расцветку.

Форма будет представлена 11 сентября на домашней арене. В этот день «Ювентус» примет «Салернитану» в 6-м туре Серии А.