Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ювентус презентовал третий комплект формы
Италия
05 сентября 2022, 14:41 | Обновлено 05 сентября 2022, 14:51
261
0

ФОТО. Ювентус презентовал третий комплект формы

Форма имеет уникальный дизайн и нестандартную расцветку

05 сентября 2022, 14:41 | Обновлено 05 сентября 2022, 14:51
261
0
ФОТО. Ювентус презентовал третий комплект формы
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентуса» презентовал третий комплект формы, в котором туринский клуб планирует выступать в сезоне-2022/23.

Новая форма «Ювентуса» представлена в качестве уникального узора калейдоскопа, имея при этом нестандартную для туринцев расцветку.

Форма будет представлена 11 сентября на домашней арене. В этот день «Ювентус» примет «Салернитану» в 6-м туре Серии А.

По теме:
Обворожительная Свитолина. Украинская теннисистка поделилась новыми фото
ФОТО. Как сборная Украины вырвала победу у Эстонии на Евробаскете
Ювентус снова потерял очки. Туринцы не сумели обыграть Фиорентину
Ювентус игровая форма фото
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты
Футбол | 04 сентября 2022, 20:25 13
МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты
МЮ нанес первое поражение Арсеналу. Зинченко отыграл 74 минуты

Дубль оформил Маркус Рашфорд, в дебютной для себя игре забил Антони

ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ попрощался с Бакаловым
Футбол | 05 сентября 2022, 11:32 3
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ попрощался с Бакаловым
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ попрощался с Бакаловым

Первая тренерская отставка в новом сезоне

Дмитрий Мишнев – о победе Зари над Динамо: «Могли забивать еще»
Футбол | 05.09.2022, 11:48
Дмитрий Мишнев – о победе Зари над Динамо: «Могли забивать еще»
Дмитрий Мишнев – о победе Зари над Динамо: «Могли забивать еще»
Телеканал Setanta опубликовал заявление по поводу матча Кривбасса и Львова
Футбол | 04.09.2022, 20:50
Телеканал Setanta опубликовал заявление по поводу матча Кривбасса и Львова
Телеканал Setanta опубликовал заявление по поводу матча Кривбасса и Львова
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
Бокс | 05.09.2022, 08:45
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал. Литва подала протест на исход матча Евробаскета против Германии
Скандал. Литва подала протест на исход матча Евробаскета против Германии
04.09.2022, 21:35
Баскетбол
Экс-вратарь московского Динамо: «В Киев приезжал с удовольствием»
Экс-вратарь московского Динамо: «В Киев приезжал с удовольствием»
04.09.2022, 04:05 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Уайлдер однозначно победит Джошуа»
Леннокс ЛЬЮИС: «Уайлдер однозначно победит Джошуа»
04.09.2022, 16:50 2
Бокс
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
Леннокс Льюис назвал фаворита вероятного поединка Усик – Фьюри
04.09.2022, 14:31 1
Бокс
Названа сумма, которую Динамо заплатило за трансфер Пэрриса
Названа сумма, которую Динамо заплатило за трансфер Пэрриса
03.09.2022, 09:35 16
Футбол
Луны нет – а я вою! Усик ответил, будет ли бой с Фьюри в декабре
Луны нет – а я вою! Усик ответил, будет ли бой с Фьюри в декабре
04.09.2022, 07:23
Бокс
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
Игорь СУРКИС – Маркевичу: «Динамо на вылет? Не дождетесь»
04.09.2022, 12:10 13
Футбол
ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
03.09.2022, 22:01 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности