Италия05 сентября 2022, 14:41 | Обновлено 05 сентября 2022, 14:51
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ФОТО. Ювентус презентовал третий комплект формы
Форма имеет уникальный дизайн и нестандартную расцветку
05 сентября 2022, 14:41 | Обновлено 05 сентября 2022, 14:51
261
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«Ювентуса» презентовал третий комплект формы, в котором туринский клуб планирует выступать в сезоне-2022/23.
Новая форма «Ювентуса» представлена в качестве уникального узора калейдоскопа, имея при этом нестандартную для туринцев расцветку.
Форма будет представлена 11 сентября на домашней арене. В этот день «Ювентус» примет «Салернитану» в 6-м туре Серии А.
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