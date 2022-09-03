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Италия
03 сентября 2022, 17:57 |
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Ювентус снова потерял очки. Туринцы не сумели обыграть Фиорентину

Ничья в одном из итальянских дерби

03 сентября 2022, 17:57 |
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Ювентус снова потерял очки. Туринцы не сумели обыграть Фиорентину
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде сыграл вничью 1:1 с «Фиорентиной». В составе гостей гол забил новичок команды Аркадиуш Милик.

Для «Ювентуса» это третья ничья на старте сезона Серии A.

Чемпионат Италии. 5-й тур

Фиорентина - Ювентус 1:1
Голы: Йович, 44 (с пен) - Милик, 9

Фиорентина: Террассиано, Додо, Миленкович (Мартинес, 54), Игор, Бираги, Барак, Амрабат, Малех (Мандрагора, 62), Куаме (Иконе, 62), Соттил, Йович (Кабрал, 79)

Ювентус: Перин, Куадрадо (Миретти, 64), Бремер, Данило, Сандро (Бонуччи, 79), Паредес (Фаньоли, 83), Локателли, Маккенни, Ди Мария (Де Шильо, 46), Костич (Кин, 64), Милик

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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