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Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 13:38 | Обновлено 05 сентября 2022, 13:50
485
1

Игорь СУРКИС: «Был самым счастливым, когда меня выгнали из комсомола»

Президент «Динамо» не хотел сдавать 2 копейки на взнос

05 сентября 2022, 13:38 | Обновлено 05 сентября 2022, 13:50
485
1
Игорь СУРКИС: «Был самым счастливым, когда меня выгнали из комсомола»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, каким он видит конец конфликта в вопросе телепула.

– Чем это все закончится?
– Закончится тем, что наша страна победит, а у нас будет мир, надеюсь, в ближайшее время. Все изменится в этой жизни. Футбол будет меняться. Чем быстрее это случится, тем лучше.

А по поводу того, что вы намекаете на какие-то санкции, то думаю, что все закончится каким-то мирным договором, если у людей есть разум. Каждый будет идти своей дорогой. А когда закончится эта страшная война, то мы сядем за стол. Возможно, даже сядут первые лица клубов и мы к чему-то придем как мудрые люди, которые чего-то добивались в этой жизни.

Хочу провести пример, почему я ненавидел комсомол. Может, он и несимметричен относительно телепула, тем не менее, я его приведу. Ко мне подходили в конце каждого месяца и говорили, что я должен сдать 2 копейки. Меня это страшно раздражало. А мой папа, который прожил до 101 года, хотел, чтобы я каждый день ему звонил, когда меня долго нет. Эти 2 копейки были мне необходимы, но почему-то я их должен был отдать в комсомол.

Потом я на уроке химии что-то взорвал, смешав не так какую-то колбу, и меня выгнали из комсомола. Я был самым счастливым, потому что мне не надо было платить эти 2-копеечные взносы. Но дело было не в двух копейках. Мне родители давали деньги. Дело было в том, что эти «комсюки» так доставали меня, как они достают сегодня нашу страну, - подытожил Суркис.

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Игорь Суркис Динамо Киев
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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20052011
Ну вот и видна суть этого вороватого жлоба. Он за 2 копейки воробья  в поле загоняет.
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-1
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