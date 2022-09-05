Игорь СУРКИС: «Был самым счастливым, когда меня выгнали из комсомола»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, каким он видит конец конфликта в вопросе телепула.

– Чем это все закончится?

– Закончится тем, что наша страна победит, а у нас будет мир, надеюсь, в ближайшее время. Все изменится в этой жизни. Футбол будет меняться. Чем быстрее это случится, тем лучше.

А по поводу того, что вы намекаете на какие-то санкции, то думаю, что все закончится каким-то мирным договором, если у людей есть разум. Каждый будет идти своей дорогой. А когда закончится эта страшная война, то мы сядем за стол. Возможно, даже сядут первые лица клубов и мы к чему-то придем как мудрые люди, которые чего-то добивались в этой жизни.

Хочу провести пример, почему я ненавидел комсомол. Может, он и несимметричен относительно телепула, тем не менее, я его приведу. Ко мне подходили в конце каждого месяца и говорили, что я должен сдать 2 копейки. Меня это страшно раздражало. А мой папа, который прожил до 101 года, хотел, чтобы я каждый день ему звонил, когда меня долго нет. Эти 2 копейки были мне необходимы, но почему-то я их должен был отдать в комсомол.

Потом я на уроке химии что-то взорвал, смешав не так какую-то колбу, и меня выгнали из комсомола. Я был самым счастливым, потому что мне не надо было платить эти 2-копеечные взносы. Но дело было не в двух копейках. Мне родители давали деньги. Дело было в том, что эти «комсюки» так доставали меня, как они достают сегодня нашу страну, - подытожил Суркис.