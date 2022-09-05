Игорь СУРКИС: «Сейчас Динамо – это 100% дотационный проект»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, как война повлияла на его бизнес.

– Forbes недавно посчитал, что Ринат Ахметов из-за войны потерял больше 60% состояния. Как война повлияла на ваш бизнес?

– Так повлияла, что у нас бизнеса сегодня ни у кого нет, по-моему. Мой бизнес, как и моя жизнь, – это футбол. Если мы на матчах Лиги чемпионов или Лиги Европы собирали какое-то количество зрителей, нам за это платили деньги и покупали билеты, можно было взять рекламодателей, продать атрибутику, то сейчас этого всего нет. Это вообще стал 100% дотационный проект. В 2014 году говорил, что Ахметов если бы хотел, то мог бы при сложившихся основаниях бросить клуб и не содержать ее, но он продолжает это делать даже сегодня.

Да, легионеры ушли. Не потому, что он от них избавился, и не потому, что у него закончились деньги. А только по одной простой причине – они не хотели играть в стране, в которой идет война. Поэтому он был вынужден кого-то продать, кого-то отдать в аренду, кого-то отпустить. Он перестроился и у него сейчас украинская команда. Мы перестроились значительно раньше», - сказал Суркис.