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  4. Игорь СУРКИС: «Ахметов - патриот Украины, он никуда не выезжал»
Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 01:44 | Обновлено 05 сентября 2022, 01:55
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0

Игорь СУРКИС: «Ахметов - патриот Украины, он никуда не выезжал»

Президент «Динамо» – о владельце «Шахтера»

05 сентября 2022, 01:44 | Обновлено 05 сентября 2022, 01:55
60
0
Игорь СУРКИС: «Ахметов - патриот Украины, он никуда не выезжал»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о своих взаимоотношениях с Ринатом Ахметовым.

– Вы с Ахметовым давно общались?
– Один раз я с ним общался после начала полномасштабного вторжения, но это было краткое такое общение. По-моему, это было на церемонии прощания с Леонидом Кравчуком.

Можно говорить, что угодно, но Ахметов - это человек, который на чужое горе откликается первым. И первый, когда Кравчуку стало плохо, он вызвал немецких врачей из Германии, чтобы его проконсультировали. И дал свой самолет, привез этих врачей. Тогда была рекомендация отправить Кравчука в Германию. Он находился там почти 8 месяцев, где я его несколько раз посещал.

Была тяжелейшая операция, которую Тодуров провел великолепно. Даже немецкие врачи оценили это. Мы ездили в Мюнхен вместе с братом, проведывали несколько раз Кравчука вместе с Сергеем Левочкиным. У всех нас была надежда, что он поправится. Но, к сожалению… Говорят, что дата рождения и смерти написана сразу. Но так получилось, светлая ему память.

Ахметов, если не дай бог какое горе - на него всегда можно рассчитывать. Я вам гарантирую. Помощь, которую он оказывает, - честь ему за это и хвала. Он, наверное, потерял в бизнесе больше, чем кто-либо другой за время войны. Он патриот Украины, никуда не выезжал, находится здесь.

Но скажу вам откровенно - я бы тоже с удовольствием сидел бы в Киеве на нашей базе. Там сейчас команда заехала, мы не знаем, как ее разместить, потому что мамы, бабушки многих жен футболистов продолжают там жить.

Мы жили в СССР, когда были пионеры, комсомольцы, октябрята. Я не мог себе даже представить, что такое возможно. А они остались там - в России. Поверьте мне, остались там. Сначала октябренок, потом пионер, потом комсомолец, потом член партии - вот они в такой парадигме живут по сей день. Они не понимают, что такое свободно жить, ни перед кем не пресмыкаться, говорить, что хочешь, — сказал Суркис.

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Источник Трибуна
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