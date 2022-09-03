Игорь СУРКИС: «Я в казино Монако не был 4 года»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал расследование «Украинской правды» о «Батальоне «Монако».

– Чувствуется, что вас задело расследование «Украинской правды» «Батальон «Монако».

– Да оно вообще меня не задело. Я считаю, что это желтая пресса. Прямо так можете и сказать. Почему? Потому что человек выходит из машины в шортах и с телефоном идет от казино в другую сторону, а говорят, что его постоянно видят в казино. Я в казино Монако не был 4 года.

Я никогда ни от кого не скрывал, что много времени провожу в Монако. Никогда не скрывал это и в мирное время. Брать оружие в руки в таком возрасте - это, наверное, поздновато. Могу быть полезен в ином - в помощи ВСУ, терробороне, переселенцам, наконец сделать все возможное, чтобы спасти инфраструктуру клуба и ее кадры. И я с уверенностью могу сказать, что мне это удалось.

Мне есть что рассказать, что я делаю во время войны. Если бы я сидел в этом кабинете и одновременно с этим проявлял свой патриотизм, бегая, как некоторые наши чиновники, в бронежилете, каске и с ружьем возле танка, то , возможно, мне не удалось бы сохранить бренд футбольного клуба «Динамо».

Кстати о казино. Зачем мне заходить в казино в Монако, когда на каждом углу сегодня есть казино в Киеве? Самое интересное, я ж никогда не скрывал, давая интервью ведущим журналистам, таким как Гордон и другим, что самые громкие трансферы по покупке и продаже футболистов я всегда делал в этом маленьком княжестве. Это удобно логистически - туда к тебе приезжают. Более того, в этом году, если суммировать все, то в Монако я был, может, дней 20.

Я в Польше, я в Германии, я в Турции, я в Англии, я в Румынии, я в Португалии, я в Австрии. И это не полный перечень того, где я был вместе с командой. Нас в начале обвинили, что мы вывозили какие-то деньги – мы предоставили все официальные документы с венгерской таможни, что ни я, ни мой брат, ни пассажиры в двух машинах ничего не декларировали, потому что декларировать было нечего. А в «Украинской правде» снова звучит - мы дали справки, что мы с братом не декларировали, а вместе с тем не предоставили информацию, что не декларировали остальные пассажиры. Это обвинение является ложью. Если необходимо, я распоряжусь, чтобы вам предоставили все документы.

Не смешно ли это? Совесть должна быть!

Обвинили, что мы, например, вывезли племянника. Они же даже не понимают, о чем идет речь! У парня 82% поражения легких - полтора месяца после ковида пролежал в Институте сердца и поехал на лечение. Какой из него боец? Хотите - подайте журналистский запрос в больницу, это легко проверить.

Мы собрались о футболе в основном поговорить. Не хочу оправдываться и уделять внимание людям, которые из замочной скважины что-то подсматривают. Но гарантирую вам, что лучше бы он (журналист «УП» Михаил Ткач, — прим. Tribuna.com) взял командировку и поехал на фронт снять сюжет. Потому что такие батальоны у нас сегодня находятся в каждом городе - в Варшаве, в Будапеште, в Вене. Так, может, об этом необходимо писать? Или там имена менее известных людей? – отметил Суркис.