Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «Я в казино Монако не был 4 года»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 19:45 | Обновлено 03 сентября 2022, 19:59
1567
6

Игорь СУРКИС: «Я в казино Монако не был 4 года»

Президент «Динамо» – о расследовании «Украинской правды»

03 сентября 2022, 19:45 | Обновлено 03 сентября 2022, 19:59
1567
6
Игорь СУРКИС: «Я в казино Монако не был 4 года»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал расследование «Украинской правды» о «Батальоне «Монако».

– Чувствуется, что вас задело расследование «Украинской правды» «Батальон «Монако».
– Да оно вообще меня не задело. Я считаю, что это желтая пресса. Прямо так можете и сказать. Почему? Потому что человек выходит из машины в шортах и с телефоном идет от казино в другую сторону, а говорят, что его постоянно видят в казино. Я в казино Монако не был 4 года.

Я никогда ни от кого не скрывал, что много времени провожу в Монако. Никогда не скрывал это и в мирное время. Брать оружие в руки в таком возрасте - это, наверное, поздновато. Могу быть полезен в ином - в помощи ВСУ, терробороне, переселенцам, наконец сделать все возможное, чтобы спасти инфраструктуру клуба и ее кадры. И я с уверенностью могу сказать, что мне это удалось.

Мне есть что рассказать, что я делаю во время войны. Если бы я сидел в этом кабинете и одновременно с этим проявлял свой патриотизм, бегая, как некоторые наши чиновники, в бронежилете, каске и с ружьем возле танка, то , возможно, мне не удалось бы сохранить бренд футбольного клуба «Динамо».

Кстати о казино. Зачем мне заходить в казино в Монако, когда на каждом углу сегодня есть казино в Киеве? Самое интересное, я ж никогда не скрывал, давая интервью ведущим журналистам, таким как Гордон и другим, что самые громкие трансферы по покупке и продаже футболистов я всегда делал в этом маленьком княжестве. Это удобно логистически - туда к тебе приезжают. Более того, в этом году, если суммировать все, то в Монако я был, может, дней 20.

Я в Польше, я в Германии, я в Турции, я в Англии, я в Румынии, я в Португалии, я в Австрии. И это не полный перечень того, где я был вместе с командой. Нас в начале обвинили, что мы вывозили какие-то деньги – мы предоставили все официальные документы с венгерской таможни, что ни я, ни мой брат, ни пассажиры в двух машинах ничего не декларировали, потому что декларировать было нечего. А в «Украинской правде» снова звучит - мы дали справки, что мы с братом не декларировали, а вместе с тем не предоставили информацию, что не декларировали остальные пассажиры. Это обвинение является ложью. Если необходимо, я распоряжусь, чтобы вам предоставили все документы.

Не смешно ли это? Совесть должна быть!

Обвинили, что мы, например, вывезли племянника. Они же даже не понимают, о чем идет речь! У парня 82% поражения легких - полтора месяца после ковида пролежал в Институте сердца и поехал на лечение. Какой из него боец? Хотите - подайте журналистский запрос в больницу, это легко проверить.

Мы собрались о футболе в основном поговорить. Не хочу оправдываться и уделять внимание людям, которые из замочной скважины что-то подсматривают. Но гарантирую вам, что лучше бы он (журналист «УП» Михаил Ткач, — прим. Tribuna.com) взял командировку и поехал на фронт снять сюжет. Потому что такие батальоны у нас сегодня находятся в каждом городе - в Варшаве, в Будапеште, в Вене. Так, может, об этом необходимо писать? Или там имена менее известных людей? – отметил Суркис.

По теме:
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Поединок с Зарей стал юбилейным для двух игроков Динамо
Руководитель Руха: «Мы за единый пул, но клубы пробуют ломать через колено»
Игорь Суркис Динамо Киев
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Трибуна
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драматичная победа Челси над Вест Хэмом, успех Тоттенхэма и Брентфорда
Футбол | 03 сентября 2022, 18:59 0
Драматичная победа Челси над Вест Хэмом, успех Тоттенхэма и Брентфорда
Драматичная победа Челси над Вест Хэмом, успех Тоттенхэма и Брентфорда

Лондонское дерби осталось за Синими

Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Футбол | 03 сентября 2022, 10:36 20
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива

Зе Луиш близок к переходу в «Динамо»

Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
Футбол | 03.09.2022, 14:54
Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
Баскетбол | 03.09.2022, 19:52
Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
Футбол | 02.09.2022, 22:51
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Zander
Не думав, що Суркіс такий тупий, щоб назвати Гордона провідним журналістом. 
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
udman1111
А під час інтерв'ю в нього німб над головою не з'являвся раптом??? Послухати цих всих... святі люди прямо.
Ответить
0
avk2307
   А явзагалі не був.
Ответить
0
Alex86 1
Ого какое бамболейло у него вдруг
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
01.09.2022, 21:55 22
Футбол
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
01.09.2022, 23:07 23
Футбол
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
02.09.2022, 15:25 13
Бокс
Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги
Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги
02.09.2022, 23:15 10
Другие виды
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
02.09.2022, 12:47 1
Бокс
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
01.09.2022, 20:41 6
Футбол
УСИК: «На моем заборе русские оставили инициалы Владимира Зеленского»
УСИК: «На моем заборе русские оставили инициалы Владимира Зеленского»
02.09.2022, 12:39 5
Бокс
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
01.09.2022, 21:34 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности