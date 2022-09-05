Киченок / Остапенко – Гарсия / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.

В третьем раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под 4-м номером, сразятся против 14-го сеяного тандема ​​Каролин Гарсия / Кристина Младенович (Франция).

Встреча состоится вторым запуском на корте Grandstand. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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