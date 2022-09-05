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US Open
05 сентября 2022, 13:30 | Обновлено 05 сентября 2022, 13:43
195
0

Киченок / Остапенко – Гарсия / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга парного разряда US Open

05 сентября 2022, 13:30 | Обновлено 05 сентября 2022, 13:43
195
0
Киченок / Остапенко – Гарсия / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.

В третьем раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под 4-м номером, сразятся против 14-го сеяного тандема ​​Каролин Гарсия /  Кристина Младенович (Франция).

Встреча состоится вторым запуском на корте Grandstand. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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Источник Sport.ua
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