Киченок / Остапенко – Гарсия / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга парного разряда US Open
5 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.
В третьем раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под 4-м номером, сразятся против 14-го сеяного тандема Каролин Гарсия / Кристина Младенович (Франция).
Встреча состоится вторым запуском на корте Grandstand. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
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