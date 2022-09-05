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US Open
05 сентября 2022, 09:16 |
49
0

Расписание матчей с участием украинок на US Open на 5 сентября

В понедельник на корты Нью-Йорка выйдут две украинки

05 сентября 2022, 09:16 |
49
0
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 5 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Чжан Шуай

5 сентября на Открытом чемпионате США по теннису украинки сыграют матчи 1/8 финала парного разряда.

На корты Нью-Йорка выйдут две теннисистки из Украины.

Расписание матчей с участием украинок

Grandstand, второй запуск (19:30*)
 Людмила Киченок / Алена Остапенко [4] –  Каролин Гарсия /  Кристина Младенович [14]

Корт №17, второй запуск (19:30*)
 Марта Костюк / Чжан Шуай [11] –  Дезире Кравчик /  Деми Схюрс [6]

*ориентировочное время

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расписание US Open 2022 Людмила Киченок Алена Остапенко Каролин Гарсия Кристина Младенович Марта Костюк Чжан Шуай Дезире Кравчик Деми Схюрс
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Источник Sport.ua
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