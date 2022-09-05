US Open05 сентября 2022, 09:16 |
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Расписание матчей с участием украинок на US Open на 5 сентября
В понедельник на корты Нью-Йорка выйдут две украинки
05 сентября 2022, 09:16 |
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5 сентября на Открытом чемпионате США по теннису украинки сыграют матчи 1/8 финала парного разряда.
На корты Нью-Йорка выйдут две теннисистки из Украины.
Расписание матчей с участием украинок
Grandstand, второй запуск (19:30*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [4] – Каролин Гарсия / Кристина Младенович [14]
Корт №17, второй запуск (19:30*)
Марта Костюк / Чжан Шуай [11] – Дезире Кравчик / Деми Схюрс [6]
*ориентировочное время
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