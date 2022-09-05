Костюк / Чжан Шуай – Кравчик / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга парного разряда US Open
5 сентября украинская теннисистка Марта Костюк продолжит борьбу в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.
В третьем раунде украинка в дуэте с китаянкой Чжан Шуай, посеянные под 11-м номером, сразятся против шестого сеяного тандема Дезире Кравчик / Деми Схюрс (США / Нидерланды).
Встреча состоится вторым запуском на корте №17. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
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