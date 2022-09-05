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US Open
05 сентября 2022, 12:42 | Обновлено 05 сентября 2022, 12:57
213
0

Костюк / Чжан Шуай – Кравчик / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга парного разряда US Open

05 сентября 2022, 12:42 | Обновлено 05 сентября 2022, 12:57
213
0
Костюк / Чжан Шуай – Кравчик / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Чжан Шуай

5 сентября украинская теннисистка Марта Костюк продолжит борьбу в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.

В третьем раунде украинка в дуэте с китаянкой Чжан Шуай, посеянные под 11-м номером, сразятся против шестого сеяного тандема ​Дезире Кравчик / Деми Схюрс (США / Нидерланды).

Встреча состоится вторым запуском на корте №17. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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Источник Sport.ua
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